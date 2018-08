HRVATSKI ANALITIČAR OČITAO CRNOJ GORI: Vi nemate nikakvu važnost za Hrvatsku, proslava Oluje je mogla i bez Mašulovića. Neko je odlučio da dosoli so na ranu braći Srbima

Prisustvo Ivana Mašulovića, crnogorskog vojnog atašea, na proslavi pogroma nad Srbima u Kninu izazvalo je žestok revolt u Crnoj Gori i Srbiji, a Puhovski ocenjuje da je zvanična Podgorica morala da bude opreznija "jer je mala i slaba, ali i unutrašnje podeljena".

"Meni se čini da se u toj situaciji treba čuvati bilo kakvih poteza koji mogu da provociraju neku od strana. Ja ne mislim da bi nekoga provociralo da crnogorski ataše nije bio na toj svečanosti, a očito je provociralo mnoge to što je bio. Prema tome, to je trebalo izbeći... Pitanje je da li je neko namerno ili nespretno odlučio da dosoli so na ranu braći Srbima”, kazao je Puhovski Vijestima, ističući da Mašulovićevo prisustvo na proslavi u Kninu nema nikakvu ulogu za odnose između dve države.

"Da budemo sasvim otvoreni - Crna Gora nema nikakvu važnost za Hrvatsku. Ona na Crnu Goru gleda kao stariji brat na mlađeg brata koji je bio malo zločest, pa se sad popravio. Crna Gora nije tema u Hrvatskoj, čak ni kad se radi o veoma ozbiljnim problemima u Crnoj Gori. Ne verujem da više od hiljadu ljudi zna za ime bilo kojeg crnogorskog političara osim (Mila) Đukanovića i možda (Filipa) Vujanovića", dodao je Puhovski.

