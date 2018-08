HAŠIŠ SAKRILI U TANKOVIMA I POTOPILI U 20 TONA DIZELA: Novi detalji najveće zaplene u regionu! (VIDEO)

Sakupljanje obaveštajnih podataka i pažljiv monitoring kretanja brodova u centralnom Mediteranu od strane italijanskih vlasti, dovelo je do jedne od najvećih zaplena droge u ovom regionu u poslednje vreme, kada je pre nekoliko dana, u vodama između Sicilije i severne obale Afrije, presretnut trgovački brod "Remus" i na njemu otkriveno 20 tona hašiša.

To su juče italijanskim medijima saopštili tamošnji istražni organi - Državno tužilaštvo iz Palerma čija je istraga, između ostalog, dovela i do hapšenja 11 crnogorskih državljana koji su bili posada zaplenjenog švercerskog broda. Italijanski istražitelji tvrde da je droga bila namenjena tržištu Zapadne i Severne Evrope na koje je trebalo da dođe preko Balkana.

"Remus" je, kako su prethodno kazali iz crnogorske policije, isplovio iz luke Zelenika, i uputio se ka centralnom i zapadnom Mediteranu.

U akciji su, prema navodima italijanskih medija, uhapšeni Marko Borozan, Uglješa Kovačević, Vladimir Živković, Srđan Matijević, Stanko Tomičić, Ljubomir Bakočević, Milan Kovačević, Dragoljub Mrgudović, Vladimir Lipovina, Božidar Barović i Velimir Latković.

Prema pouzdanim saznanjima „Vijesti“, „Remus“ je iz Zelenike u kojoj se prethodno više meseci nalazio formalno „u raspremi“ (van operativne upotrebe), isplovio 6. juna u 18.15 časova, a našim lučkim vlastima nije prijavio destinaciju na koju se uputio. Navodno, brod je iz Crne Gore na more krenuo „per order“, što znači da je tek na moru od svog vlasnika trebalo da dobije nalog u koju sledeću luku da uplovi.

Kada je „Remus“ pod prinudom policije uplovio u Palermo, italijanski istražitelji su se, kako sami ističu, suočili sa jednim od najtežih slučajeva koje su do sada imali, jer je prvi put u operaciji šverca droge umesto klasičnog teretnog broda, korišteno plovilo ovakvog tipa - namenjeno da pruža pomoć i podršku drugim brodovima i naftnim platformama.

Zbog prisustva velikog broja rezervoara i bačvi sa gorivom na brodu, vatrogascima iz Palerma je trebalo više od 14 sati da protivpožarno obezbede zaplenjeni brod, a angažovana je i posebna medicinska ekipa koja je vodila računa o zdravlju istražitelja koji su bili izloženi toksičnim isparavanjima goriva. U tankovima na pramcu "Remusa" u koje se inače tankuje gorivo kojim taj brod u redovnoj upotrebi snabdeva naftne platforme, potopljeno u preko 20 tona dizela, nađeno je ukupno preko 650 paketa hašiša, zapakovanog u najlon i jutane vreće. Pakovanja su bila pojedinačne tećine od 25 do 30 kilograma, a sve zajedno ovde je bilo oko 20 tona te droge u 13 različitih nivoa njenog kvaliteta.

U akciji je učestvovala i američka Agencija za borbu protiv krijumčarenja droge DEA, kao i Europol, Pomorski operativni i analitički centar iz Lisabona u Portugalu i Policija Crne Gore.

Ovo je inače bila jedna od najuspešnijih i najvećih akcija zaplene droge u kontinuiranoj međunarodnoj aktivnosti snaga bezbednosti nazvanoj „Libeccio International“, a što se sprovodi od 2014. u Mediteranu, i u kojoj je do sada zaplenjeno ukupno 139 tona narkotika, vrednih preko 1,4 milijarde evra.

Mali brod za seizmička istraživanja i opsluživanje naftnih platforrmi je, tvrde iz crnogorske policije, u Maroku ukrcao drogu koja je navodno trebalo da bude prošvercovana do Libije, ali je to osujećeno akcijom italijanske Gvardije di financa koja je, uz dozvolu panamskih vlasti („Remus“ vije zastavu te države), na brod upala dok se on nalazio u međunarodnim vodama jugozapadno od Sicilije.

Prethodno su Italijani konstantno prateći "Remus" patrolnim brodovima sa mora i nadgledajući ga iz vazduha patrolnim avionima, primetili da se taj brod “sumnjivo ponaša”. Posada je tokom plovidbe broda uz severnu obalu Afrike u više navrata namerno isključivala brodski automatski identifikacioni transponder (AIS), verovatno u pokušaju da sakrije pravu poziciju i kretanje broda, a što je dodatno pojačalo sumnje italijanskih državnih službi.

Zbog toga, ali i prisustva više rezervoara i bačvi sa gorivom na brodu u kojima se nalazilo ukupno oko 400.000 litara dizela, italijanske vlasti su pod oružanom pratnjom, sprovele "Remus" u luku Palermo gde je obavljena premetačina broda i pronađeno ukupno 20 tona hašiša koji na crnom tržištu vredi između 150 i 200 miliona evra.

