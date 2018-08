BIVŠA TRAMPOVA POMOĆNICA TVRDI: Nazvao je premijera Crne Gore je kreštavom propalom kučk.m! (VIDEO)

Ona u svojoj knjizi "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House" navodi da je svom bivšem šefu postavila pitanje nakon što se pojavio video na kojem odgurnuo Markovića.

"Pitala sam ga: "Nastupio si malo agresivno. Zašto si to uradio?"", piše u knjizi Njumanove.

"O, on je samo kreštava propala kuč*a", odgovorio je Tramp, navodi Njuman.

Knjiga je objavljena juče, a posvećena je periodu koji je autorka provela u Trampovoj administraciji. Otpuštena je u decembru, 2017. godine.

Video incidenta odmah je postao viralan, a korisnici društvenih mreža osuđivali su potez Trampa.

Američki predsednik suočio se sa kritikama i ove godine kada je Crnu Goru okarakterisao kao "malenu zemlju sa veoma snažnim ljudima koji bi mogli da započnu Treći svetski rat".

U intervjuu za Foks njuz, Tramp je govorio o funkcionisanju i finansiranju NATO. Na pitanje novinara, zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru, Tramp je kazao da je pitao istu stvar.

"Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma snažni ljudi. Oni su veoma agresivni ljudi, možda će postati agresivni i čestitam - u Trećem svetskom ratu smo!," kazao je Tramp.

