RASKRINKANI CRNOGORSKI POLICAJCI NA GRANICI SA SRBIJOM: Na ovaj način nesmetano uzimaju MITO od turista!

Sumnja da se crnogorski policajci bave nezakonitim radnjama pojavila se kada su nadležni utvrdili da su ovi pripadnici granične policije prekrivali kamere u službenim prostorijama čime su onemogućili da se snima način na koji obavljaju posao. U početku je primećeno da neki od njih kače odevne predmete u blizini video-nadzora i “slučajno” ih nameštaju preko kamera.

Ipak, nedugo zatim utvrđeno je da se ne radi o slučajnostima jer su pojedini policajci počeli da oblepljuju kamere. Nadležni su posmunjali da na ovaj način službenici sa graničnog prelaza Kula kriju nezakonite poslove koje obavljaju, a prve su sumnje da se radi o uzimanju mita. Nadležni, naime, sumnjaju da policajci, kada je povećan broj prelazaka granice zbog letnje turističke sezone, ovako kriju da od turista koji imaju nelegalnu robu uzimaju novac ili određene stvari kako bi “zažmurili” na prekršaje.

Nadzorne kamere su nedavno postavljene, a nedugo zatim policajci su počeli da ih prekrivaju, pa se posumnjalo da je u pitanju prikrivanje nezakonitog rada. Uočeno je da više policajaca na različite načine kriju kako obavljaju posao.

Dan piše da su se u istragu uključili i inspektori Unutrašnje kontrole. Zbog prekrivanja kamera pokrenuti su disciplinski postupci protiv četvorice zaposlenih na graničnom prelazu Kula. Ipak, u uzvaničnim saopštenjima MUP-a nije navedeno da se dovode u vezu sa vršenjem nekog krivičnog djela, već samo da se sumnjiče za težu povredu službene dužnosti.

Disciplinski tužilac MUP-a pokrenuo je postupak protiv starijeg policajca prve klase. On se tereti da je 16. aprila oko 12.40 časova u Rožajama, obavljajući poslove granične provjere kao vođa smjene na GP Kula, u periodu od 8 do 20 časova, dok je menjao kolegu da doručkuje, ometao rad novopostavljenog video-nadzora u kontrolnoj kabini na ulazu u Crnu Goru.

Njemu se na teret stavlja da je sa plastične flaše skinuo nalepnicu koju je nalepio preko objektiva nadzorne kamere. Nalepnica se na kameri nalazila tokom celog dana, a po povratku u kabinu njegov kolega policajac to nije primetio. Istog dana oko 19.36 časova, stariji policajac je došao do kontrolne kapije, kada je pružio ruku i uklonio nalepnicu sa objektiva kamere, dok je u to vreme njegov kolega vršio službenu radnju evidentiranje putnika, kojom radnjom je otežao da se uvidom u citiranu nadzornu kameru eventualno utvrde propusti u radu policijskih službenika. Na taj je način počinio težu povredu službene dužnosti preduzimanje ili nepreduzimanje bilo koje radnje kojom se onemogućava ili otežava funkcionisanje službe.

Postupak je pokrenut i protiv starijeg policajca prve klase na GP Kula u OGB Rožaje. On se tereti daje 16. aprila u periodu od 8 do 20 časova u Rožajama, obavljajući poslove granične provere, u kontrolnoj kabini na izlazu iz Crne Gore ometao rad novopostavljenog video-nadzora, tako što je plastičnu čašu stavio na objektiv kamere i zaklanjajući kameru ometao njen rad tj. video-nadzor. Na taj način je otežao da se uvidom u citiranu nadzornu kameru eventualno utvrde propusti u radu policijskih službenika. Isti policajac se sumnjiči da je u noći između 17. i 18. aprila, na istom mjestu u kontrolnoj kabini na ulazu u Crnu Goru, ometao rad novopostavljenog video-nadzora kada je preko njega stavio plastičnu čašu.

Zbog istog prekršaja pokrenule disciplinski postupak protiv starijeg policajca prve klase u Odjeljenju granične bezbednosti Rožaje. On je sumnjive radnje preduzeo 24. aprila kada je u smeni od 8 do 20 časova obavljao poslove granične provere, u 12.17 časova u kontrolnoj kabini zakačio je jaknu na ekser ukovan na zidu neposredno ispred kamere. Nekoliko minuta kasnije preko jakne je stavio kapu od policijske uniforme, te na taj način zaklonio objektiv kamere čime je pokrio vidno polje kamere koja obuhvata radni prostor stola u kontrolnoj kabini u kojoj je radio, pa je kamera bila prekrivena i ometano njeno snimanje do kraja smene, te je na taj način onemogućio kontrolu njegovog rada uvidom u video-zapis predmetne kamere.

Disciplinski tužilac proverava i postupanje, policijskog službenika Odeljenja granične bezbednosti Rožaje, zato što je 25. aprila na graničnom prelazu Kula, u smeni od 8 do 20 časova obavljao poslove granične provere, u 11.02 časova u kontrolnoj kabini zakačio jaknu na ekser ukovan na zidu neposredno ispred kamere, razvukao je ispred kamere, te na taj način zaklonio objektiv kamere čime je pokrio vidno polje kamere koja obuhvata radni prostor stola u kontrolnoj kabini u kojoj je radio. Snimanje radnog prostora trajalo je do kraja smene.

Nadležni organi MUP-a, radeći na pokrenutim proverama, prikupili su više dokaza. Nakon njihovog razmatranja oceniće ima li potrebe da o sumnjivom postupanju podataka obaveste nadležno tužilaštvo kako bi se eventualno utvrdila krivična odgovornost policajaca.

