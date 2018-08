PRETI JOJ 8 GODINA ZATVORA: Evo ko je bogata mlada slikarka koja je pregazila verenike iz Srbije u Bečićima

U užasnoj nesreći na licu mesta poginuo je Miloš Vukomanović (25), dok je njegova verenica Snežana Rudinac (24) zadobila teške telesne povrede zbog kojih se više od mesec dana nalazi u komi. Ukoliko se dokaže da je kriva za smrt mladića i teške povrede devojke, mladoj slikarki preti i do osam godina zatvora.

Sudski organ je dostavio optužnicu Osnovnom sudu u Kotoru radi kontrole i potvrđivanja, pa je pritvor Emini Adrovac produžen. Njoj je inače odmah nakon nesreće određen pritvor do 30 dana.

Podsetimo, verenici Miloš Vukomanović (25) i Snežana Rudinac (24) su pokušavali da pređu ulicu na pešačkom prelazu u Bečićima koji više nije u funkciji, kada je na njih iz pravca Budve naletelo Eminino vozilo.



Miloš je podlegao povredama na licu mesta, dok se njegova dugogodišnja devojka i verenica Snežana nalazi u komi od kobne noći. Nesrećna devojka se nekoliko puta probudila iz kome na po samo par sekundi i svaki put je pitala samo za svog verenika. Doktori su je odmah uspavljivali jer se jako uznemiravala. Ona još ne zna da je zauvek ostala bez svog verenika.

Prema dosadašnjim saznanjima, ona je u saobraćajnoj nesreći zadobila povredu glave, potkolenice, natkolenice i grudnog koša. Upravo najveći problem stvara nagnječenje grudnog koša, a Snežana je na kiseoniku i ne može da komunicira.

Adrovac koja je pokosila mlade verenike, koji su u Crnu Goru otišli kao sezonski radnici kako bi zaradili novac za svadbu, nakon nesreće se zaustavila što je za nju olakšavajuća okolnost u ovom slučaju.



Prema Krivičnom zakoniku za teška dela protiv bezbednosti saobraćaja propisana kazna učiniocu za saobraćajnu nesreću u kojoj je nastupila smrt jednog ili više lica, jeste od dve do dvanaest godina zatvora (član 297).

Međutim, jasno je da ovaj slučaj u Crnoj Gori pokušava da se zataška. Lokalni mediji o ovoj nesreći pisali su samo prvih par dana i to bez objavljivanja mnogo podataka, a posebno bez objavljivanja podataka devojke koja je mladića i devojku pokosila na ulici.

Naime, reč je o mladoj slikarki iz Budve, Emini Adrović koja je godinama studirala umetnost u Italiji. Ona je takođe ćerka bivšeg policajca koji je sada vlasnik luksuznog hotela "Adrović" na samom ulazu na Sveti Stefan, najluksuznijeg mesta u Crnoj Gori.



Emina je takođe bila uključena u posao oko ovog luksuznog hotela. Vodila je društvene mreže i bila zadužena za marketing hotela. Kako je pisalo na njenim nalozima na društvenim mrežama koji su sada obrisani, ona drži i nekoliko umetničkih galerija u Crnoj Gori.

Nakon prve informacija o ovoj užasnoj nesreći u kojoj je mladić iz Srbije poginuo na licu mesta, a devojka teško povređena, crnogorski mediji tek su sa po nekom rečenicom pratili ovaj slučaj. Ubrzo se u medijima pojavila i informacija koja je stigla iz opštine Budva da su verenici ulicu pretrčavali na mestu "starog pešačkog prelaza koji više nije u funkciji".

Adrovac je nakoh nesreće uhapšena i određen joj je pritvor do 30 dana. Pritvor joj je produžen kada je tužilaštvo podiglo optužnicu protiv nje.

Otac ostavljao novac na Miloševom grobu

Otac Emine Adrovac na dan sahrane poginulog Miloša došao je u Srbiju sa svitom od nekoliko desetina ljudi kako bi porodici mladića ponudio da plati troškove sahrane.

- Nisu uspeli da dođu na sahranu jer je bio neki zastoj zbog neke saobraćajne nesreće. Posle sahrane, kada je već završena i daća, Eminin otac je došao u pratnji četrdesetak osoba. Zaista nije bilo prijatno, izgledalo je kao na bojnom polju. Ponudio je da plati troškove sahrane, što smo odbili - ispričao je tada otac poginulog mladića, Dragutin Vukomanović.

Nakon što je porodica Vukomanović odbila Crnogorce, oni su tražili da odu na Milošev grob.

"Dopustili smo im. Ali oni su na prevaru pokušali da na Miloševom grobu ostave novac. Komšija je to video, i rekao im da to nije prema našim običajima. Ne znam da li su to hteli iz dobre namere ili već šta, a komšija mi je to rekao kada su već otišli", naveo je duboko povređenim glasom Dragutin.

Otac Emine Adrović je, napominje on, sve vreme o svojoj ćerki pričao najbolje.

"Rekao sam mu: „Svaka čast“. Ali i to što je uradila njegova ćerka je čisto ubistvo! Vozila je 80 kilometara brže od dozvoljene brzine i ubila mog sina na pešačkom prelazu! Takođe sam mu rekao i da sam čuo da to njoj nije prvi incident, ali da je ranije to zataškavano. O tome što je uradila sud će da odluči, a ona, ako ima savest, neka živi sa tim", ispričao je neutešni Dragutin.

Osporen alko-test

Iako je nakon nesreće prvi nalazi pokazali da je Adrovićeva u trenutku udesa u krvi imala 0,51 promila alkohola, Viši sud u Podgorici je ovaj test osporio i rekao da je mlada slikarka bila potpuno trezna.

Posle dobijanja rezultata alko-testa i saslušanja osumnjičene istražni sudija Višeg suda u Podgorici vratio predmet na postupanje Osnovnom sudu u Kotoru i to zbog "prekvalifikacije krivičnog dela i nepostojanja umišljaja"

U toku istrage je uzet i snimak sigurnosne kamere na osnovu koga je, kako piše "Dan", utvrđeno da su Vukomanović i Rudinac pokušali da pređu bulevar u Bečićima i da su se vratili. Kojom brzinom je u tom trenutku vozila Emina Adrović, takođe nije poznato.

