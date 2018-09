RODITELJI IZ BIJELOG POLJA OGORČENI: Lekari osuđeni što su nam zarazili bebe opet odlažu robiju jer im kolege daju uverenja da su bolesni, a na naše oči šetaju po gradu!

Tomislav Jeremić, Haka Tahirović, Zvonko Puletić i Jela Cimbaljević su, prema presudi, krivi za infekciju pet beba u novembru 2014. godine od kojih je jedna preminula u Kliničkom centru u Podgorici. Njih troje neće ići u zatvor pre 20. oktobra, dok je za četvrtog postupak odlučivanja u toku.

foto: Vijesti.me/Savo Prelević

Tomislav Jeremić, Haka Tahirović i Zvonko Puletić

Roditeljima inficiranih beba je neshvatljivo kako to da su sva četiri lekara bolesna u isto vreme i pitaju se koji im to lekari daju lažnu dokumentaciju, jer, kako kažu, neke od njih sreću kako šetaju po gradu.

Posle prvog odlaganja krajem maja, trebalo bi da se do sredine avgusta svi nađu u zatvoru, a nove zahteve su podneli krajem jula i početkom avgusta.

foto: Printscreen Vijesti.me

"Za osuđene Tomislava Jeremića, Zvonka Puletića i Jelu Cimbaljević je nakon provedenih veštačenja od strane veštaka medicinske struke donesena odluka o odlaganju izvršenja kazne i to do dana 28. oktobra (za osuđene Jeremića i Puletića), odnosno do 20. oktobra (za osuđenu Cimbaljević), dok je postupak odlučivanja za osuđenu Tahirović u toku", piše u odgovoru predsednika Osnovnog suda Radula Pipera.

foto: Printscreen Vijesti.me

Roditelj Eldin Salemović je kazao da su u razgovoru sa predsednikom Osnovnog suda saznali da su lekari zatražili novo odlaganje robije, za šta su priložili medicinsku dokumentaciju.

Drugi roditelj Predrag Karišik kaže da sumnjaju da lekare štite vrh Demokratske partije socijalista (DPS), predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i ministar pravde Zoran Pažin.

foto: Printscreen Vijesti.me

Predrag Karašik

"Ogorčeni smo ovakvim ponašanjem države, koja ne poštuje sopstvene sudske odluke i dozvoljava lekarima odlaganje, koje može da traje unedogled. Nije nam jasno koja je razlika od oca koji je ubio svoje dete u Podgorici, majke koja je bacila dete u rijeku, ili bilo kog drugog osuđenika i zašto za ljkare važe posebna pravila, mimo zakona”, naveo je Karišik.

Kurir.rs/Vijesti.me

Foto: Vijesti.me/Savo Prelević

Kurir

Autor: Kurir