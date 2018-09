CRNOGORSKI STUDENTI U AMERICI NA BEZBEDNOM: Izbegli nalet uragana, ranije se vraćaju kući!

Kako je potvrđeno na području pogođenom uraganom, radile su dve studentkinje, koje su premeštene u drugu saveznu državu, a zbog vremenske nepogode njihov boravak u SAD će trajati kraće.

"Poslodavci su im rekli da ne moraju da se vraćaju kada nepogoda prođe, jer je pitanje u kakvom će stanju biti infrastruktura i uopšte to područje, da li će biti struje i do kada. Zbog toga, njih dve neće raditi do prvog oktobra, kako je bilo predviđeno, pa će se ranije vratiti u Crnu Goru", kazao je rođak jedne od devojaka.

U Severnoj Karolini nalaze se i tri studenta iz Crne Gore, ali kako je potvrđeno oni su u delu te savezne države, koji neće biti pogođen uraganom.

Američki Centar za uragane upozorio je da saveznim državama Severna i Južna Karolina prete “katastrofalne” poplave posle naleta uragana Florens, koji je juče ujutro stigao do tog područja.

