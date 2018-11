SKANDAL U CRNOJ GORI! Nastavnik ošamario učenika koji ima KARCINOM U GLAVI!

Slučaj je dospeo do Ministarstva prosvete, ali i policije, gde je dečak posle incidenta u prisustvu oca Huzeira Mehovića podneo prijavu protiv nastavnika.

Mehović kaže da je još u šoku posle, kako ističe, nečovečnog postupka nastavnika Škrijelja, koji je dobro znao da je reč o bolesnom detetu, za koga svaki jači dodir u predelu glave može biti fatalan.

"Nažalost, dete ima tumor u glavi. Lečen je u Beogradu, a koliko je udarac bio snažan vidi se i po snimku napravljenom nekoliko sati od šamaranja, na kom se uočava crvenilo na licu", priča za Novosti otac mališana. "Mogu da shvatim sve, ali odsustvo kajanja kod takvog pedagoga je nešto što me je užasnulo. Zamislite, kada je došao na pomirenje u našu kuću sa ocem Mujom, koji je izuzetno častan čovek, nije želeo da se izvini! Pitao sam ga kako ga nije bilo stid da udari bolesno dete. Njegov odgovor je bio da nije znao za to, a moj sin je nedavno, mesec dana bio na bolničkom lečenju u Podgorici. Eto, on mu je predavač, a 'nije znao'. Nadležni neka kažu šta imaju, obavestio sam ih o svemu."

Iz Ministarstva prosvete i Uprave policije još nisu stigli odgovori na pitanje šta će preduzeti protiv nastavnika, ali direktor OŠ "Savin Bor" Aljko Rastoder je odmah odgovorio.

"Posle prijave roditelja, protiv nastavnika Škrijelja poveden je disciplinski postupak u skladu sa kolektivnim ugovorom. Postupak je u toku", kaže Rastoder, koji je na pitanje da li Škrijelj i dalje predaje učenicima odgovorio sa - naravno.



KRŠENjE ZAKONA OVIH dana, neke škole na području Bihora, kome pripada i Savin Bor, kontroliše prosvetna inspekcija. To su prve naznake da će ministar prosvete Damir Šehović primeniti određene mere kako bi makar smanjio broj kršenja zakona u ovdašnjim školama. Inače, javna je tajna da su neki nastavnici i direktori škola kadrovi DPS ili njihovih koalicionih partnera, i da su u radni odnos mimo konkursa primali supružnike, kćeri, zetove. I nastavnik Škrijelj je član Izvršnog odbora OO DPS Petnjica.

