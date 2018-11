ISPOVEST PROSTITUTKE IZ PODGORICE KOJA JE POTRESLA BALKAN: Izbacili su me GOLU na ulicu i pokrali sav novac! Samo da skupim pare i pobegnem odavde!

Dvadeset dve godine kasnije, Nena za život zarađuje od prostitucije, ali nije izgubila veru da će joj se pružiti prava šansa za bolje sutra i da će proživeti trenutke bez brige i straha za golu egzistenciju.

Susret sa Nenom bio je u jednom podgoričkom lokalu. Njen izgled ničim ne odaje profesiju kojom se bavi. Skromna, lepa, pristojno odevena, ušla je u lokal, ništa drugačije ili upečatljivije od ostalih gošći. Ipak, nešto je izdvajalo. Svako malo ostvrtala se, gledajući oko sebe. Ponavljala je kako veruje da je ova priča neće odati i da će novinarka sačuvati njen identitet.

"Imala sam osam godina kada su mi poginuli roditelji tokom rata u Hrvatskoj", počela je Nena svoju mučnu životnu priču.

Ostala je sa babom, sa kojom je morala da pobegne u susednu zemlju, gde su tražile spas. Ni tu je život nije štedeo, već joj je zadao još jedan udarac. Samo mesec posle smrti roditelja, ostala je i bez babe, poslednjeg člana porodice. Nakon babine smrti, odvode je u Dom za nezbrinutu decu, gde počinje mukotrpna i svakodnevna borba. Tu je ponovo okusila nemilosrdnost sudbine. Silovana je, kaže, kada je imala nepunih 13 godina. Tada je izgubila detinjstvo.

Kasnije je saznala da nije bila jedina devojčica u Domu koja je umesto bezbrižne brige bila suočena sa najgorim osećanjima stida, besa, nemoći. O tome je ćutala.

"Momak iz Doma me odveo u njegovu sobu u kojoj je bilo još pet-šest dečaka, prisilio me na seks. Nakon toga više ništa nije bilo isto, obuzela me depresija. To iskustvo prati me celi život”, ispričala je.

Loše iskustvo u Domu bilo je alarm za beg. Kaže da je probala drogu, pokušavajući da zaboravi na svakodnevni život.

"Tada ništa nisam znala. Drug iz Doma mi je ponudio drogu, kazao je da ću se ponovo smejati. Pristala sam. Činilo mi se da su svi problemi nestali. A zapravo to je bila samo varka”, priseća se Nena svog prvog kontakta s drogom.

Počela je s heroinom.

"Kada sam probala heroin, nekako sam se osećala, zaboravljala bih na sve probleme, svakodnevne nevolje… Tada nisam znala da počinje najozbiljnije suočavanje sa paklom. Počinjem da se drogiram, a nemam novca. Drug iz Doma mi je predložio da se bavim poslovnom pratnjom, da od tog novca mogu imati novca da kupujem heroin. I lažnu sreću", priča Nena.

U početku se, kaže, nećkala, ali je poklekla kada je imala prvu krizu čim nije imala novca za novu “dozu zaborava”.

"Jedno vreme sam se snalazila. U međuvremenu sam upoznala dilera i počela da živim s njim i drogiram se svakodnevno. Dugo sam se drogirala i uporedo radila kao poslovna pratnja i prostitutka. Toliko sam sebe uništavala da je organizam počeo da odbija drogu. Više nisam mogla da se uradim”, ispričala je, nakon duže pauze dodavši da je prestala sa uzimanjem droge pre više od deset godina.

Droga je bila okidač, pokretač da počne da se bavi prostitucijom, da bi od tako zarađenog novca mogla da kupuje heroin. Sada u njenom životu nema droge, a kako se nada, neće biti više ni prostitucije.

"Ovo sada još radim, jer nemam drugi izbor, trenutno sam niko i ništa. Samo da skupim pare s kojima bih nešto mogla da počnem i pobegnem odavde”, nada se Nena, koja je radila i u prodavnici, diskontu, istovarala gajbe.

Želi da ode odavde, jer nema lepa iskustva sa ljudima iz Crne Gore, gde živi već izvesno vreme.

Jednu situaciju, kako kaže, dok je živa neće zaboraviti. Bila je zima. Pozvao je klijent i tražio da njemu i njegovom drugu pruži seksualne usluge. Pristala je na seks sa njima dvojicom u autu. Platili su joj. Ali, kada je sve okončano, izbacili su je golu iz auta, ukrali joj novac, stvari i ostavili na ulici. Osim što je klijenti neretko znaju ostaviti bez novca, dešava se i da se ponašaju nasilnički.

"Dešavalo se i da klijent bude previše obdaren. Kažem mu evo ti novac nazad, ali on to ne prihvata. Praktično me silovao. Plakala sam više od sat, a on nije prestajao. Za to vreme, jedina misao koja mi je u glavi je da prestane. Da odem i nikada više to ne radim”, navodi Nena, koja nekad ima po nekoliko klijenata tokom noći, a najviše “radi” sa strancima.

Ima poruku za sve devojke koje misle da je pravi izbor prostitucija: Ne, za to treba dobar želudac!

"Ovo je posao koji uzima dušu. Menja ličnost. Verujem da još nisam izgubila sebe, da mi duša nije oskrnavljena. Zato želim da posle svega živim miran život, kao svi normalni ljudi”, kazala je Nena, dodajući da prostitucija nije njen izbor, već način da opstane, preživi.

