MEDOJEVIĆEVI ADVOKATI: Nije tačno da neće da svedoči, u zatvoru je jer ne zna ime agenta tajne službe!

Pet dana nakon što je oko ponoći uhapšen na ulici, Medojevića je juče Viši sud ponovo kaznio sa dva meseca zatvora jer je, kako piše u Rešenju, odbio da svedoči o spostvenim tvrdnjama iz maja prošle godine - da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić učestvovao u ratnom zločinu na teritoriji Cavtata tokom 1991. i 1992.

"Rešenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, prema svedoku N.M., a pošto je prethodno bio novčano kažnjen rešenjem sudije za istragu ovog suda, određeno je stavljanje u zatvor zbog ponovnog odbijanja da svedoči u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva koji je formiran povodom javno iznetih navoda svedoka putem saopštenja političke stranke PzP objavljenog na portalima www.promjene.org. i www.in4s dana 3. 5. 2017. godine, te tvrdnji u javnosti o učešću M.K. GSDT u izvršenju ratnih zločina na teritoriji Cavtata tokom 1991. i 1992. godine”, objavljeno je na sajtu podgoričkog Višeg suda.

foto: Vijseti.me/ Filip Roganović

Medojević će navodno tu kaznu izdržati tek nakon što mu istekne ona zbog koje se od petka nalazi u zatvoru. Njegovi pravni zastupnici sinoć su saopštili da još nisu dobili odluku suda.

Lider PzP već je u zatvoru zbog navodnog odbijanja da svedoči povodom izjave da je bivši gradonačelnik Miomir Mugoša platio Katniću 100.000 evra, kako mu ne bi odredio pritvor u postupku zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju “Carine”.

U ustavnoj žalbi njegovih branilaca koju su juče podneli, piše da nije tačno da je Medojević odbio da svedoči, već da nije naveo ime izvora koji mu je dao informaciju da je Katnić primio mito od Mugoše: "Više je nego očigledno da je podnosilac sve pojasnio i to detaljno, na koji je način došao do ovih saznanja i na kraju je zaista naveo istinite navode da ne zna ime i prezime svog izvora, niti ga je to interesovalo, niti želi da ga zna, upravo zbog bezbednosti tog izvora što je bio njegov uslov za takvu saradnju. Prema tome, ustavni žalilac je saopštio sve što zna …. ništa nije prećutao", navodi se između ostalog u žalbi.

Jedan od advokata uhapšenog poslanika ranije je saopštio da je Medojević kazao da mu je informcije o navodnom mitu dostavio agent tajne službe čije ime ne zna i da je to saopštio i istražnom sudiji Višeg suda Miroslavu Bašoviću, koji je odbio da mu odredi pritvor.

U žalbi konstatuju konkretne primere nejednakog tretmana svedoka pred Višim sudom, pojašnjavajući da je osuđeni u slučaju državni udar Mirko Velimirović - priznao krivicu, ali je tokom svedočenja na sudu odbio da odgovara na pojedina pitanja Medojevićevog advokata Miroja Jovanovića.

Zbog odbijanja da kaže koji sudija mu je tražio 10.000 evra, kako bi mu ukinuo presudu zbog napada na policajca 2015. dvomesečna kazna preti i Kneževiću, koji se od petka nalazi u zgradi parlamenta.

Mandić najavio oslobađanje

Čelnici DF najavili su da neće učestvovati u radu parlamenta dok njihove kolege ne budu oslobođene. Pozvali su ostatak opozicije i predstavnike civilnog sektora da im se pridruže na protestima.

"Nećemo biti u Skupštini dok su naši drugovi u zatvoru ili im preti zatvor. Očekujem od ostalih da nam se pridruže. Biće nas svakog dana sve više, jer naš cilj je oslobađanje Crne Gore. Imamo plan i ako treba nabavićemo i žute prsluke da ovaj grad po nečemu liči na Pariz”, kazao je član predsedništva DF Andrija Mandić aludirajući na proteste u Francuskoj.

Nakon što je deo demonstranata nakratko blokirao Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Mandić im je poručio da će to učiniti kada ih bude dovoljno.

Članovi skupštinskog Kolegijuma raspravljali su kako politički prevazići krizu, ali bez zaključaka. Priča će biti nastavljena danas.

Svi klubovi poslanika, kako je saopštio Predrag Bulatović (DF), protiv su ulaska policije u parlament i hapšenja Kneževića: “Jer bi to ponizilo ovaj dom”.

Na novinarsko pitanje - da li policija može da uđe u zgradu Skupštine da privede Kneževića, predsednik parlamenta Ivan Brajović odgovorio je da “postoji razumevanje poslanika da ne bi dobro bilo da neke institucije, organi preduzimaju određene radnje”.

“Zato sam rekao da svi treba da pokažemo veliku pažnju i osetljivost prema ovom važnom i osetljivom političkom trenutku”, kazao je Brajović.

foto: Vijesti.me

Nakon Kolegijuma kazao je da je jasno razmišljanje svih da se svakom poslaniku mora obezbediti puna zaštita u izražavanju stavova i sloboda njegovog političkog delovanja. To, kako je rekao, ne sme da znači neodgovornost poslanika da mogu da se do kraja grubo, paušalno i bez činjenica odnose prema drugim pojedincima i institucijama.

“Postojeća zajednička rešenja u vezi sa pitanjima imuniteta poslanika zahtevaju da o njima ozbiljno razgovaramo i da pravimo analizu njihove sveobuhvatnosti i, ako nađemo za potrebno, ulazimo u njihove izmene”, rekao je Brajović.

Iz DF su nakon Kolegijuma poručili da će nastaviti da dežuraju u zgradi parlamenta kako bi zaštitili Kneževića.

Veći deo njih prethodnih noći spavao je u prostorijama poslaničkog kluba. Kneževićeve partijske kolege u Skupštini dežuraju u smenama. Sa njima je i obezbeđenje čelnika DF.

Kurir.rs/ Vijesti.me

Foto: Vijesti.me/ Boris Pejović

Kurir

Autor: Kurir