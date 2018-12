10.000 PREDMETA UKRADENO IZ NARODNOG MUZEJA: Nedostaju komadi od zlata, srebra, dijamanta, 13 TOPOVA, ČITAVE SERIJE PUŠAKA, PIŠTOLJA... (VIDEO)

U međuvremenu, Berkuljan je proširio prijavu i tvrdi da fali najmanje deset hiljada predmeta i dokumenata.

„Ja sam podneo aneks osnovnoj krivičnoj prijavi u kojoj je definisan još čitav niz predmeta koji fale, među kojima su predmeti posebne vrednosti od zlata, srebra, dijamanta”, rekao je Berkuljan. Kako je ministar kulture, Aleksandar Bogdanović, nedavno saopštio da je, prema nezvaničnim informacijama, deo muzejske dokumentacije i materijala pronađen i da su bili arhivirani na drugačiji način, njegov resor danas nije bio raspoložen ni za kakav kometar na ovu temu. Berkuljan ove navode ministra kulture demantuje.

„To što neko kaže da je pogrešno invertarisano, znate, nije arsenal našeg oružja iz tri fonda nestalo tako što je preimenovano u balske haljine nego ga je neko odneo. Recimo, fali 13 topova, fali čitava serija pušaka, pištolja. Sve to je taksativno navedeno, podneseno državnom tužilaštvu, a da ne bi bilo zabune, obavešteni su i svi ostali nadležni organi”, kazao je Berkuljan.

Zato još jednom poziva na utvrđivanje odgovornih za nestanak kulturne baštine Crne Gore.

“Neko će morati da položi račun za to što je recimo muzej kralja Nikole do 71. godine imao numizmatičku zbirku od hiljadu i 500 predmeta, sad ima pola od toga, tako je sa zbirkom filatelije i sa mnogim drugim zbirkama. Recimo zbirka nakita etnografskog muzeja za koji se dugo tvrdilo da je sasvim regularan, brojala je do 71. godine, to je neki ključni period u kome se dešavaju lomovi, 350 jedinica, sad ima nešto više od 220. Znači, razlike su velike. Što se tiče muzeja NOB, on je najviše stradao”, kazao je Berkuljan.

