ŠARIĆ TUŽI DRŽAVU I TRAŽI ODŠTETU OD 200.000 EVRA: Zbog pritvora sam izgubio vid, ostavili su me supruga i prijatelji

Presudu u ovom predmetu sutkinja Marina Jelovac doneće 28. decembra.

Šarićev advokat Miodrag Golubović kazao da ostaju pri zahtevu da im se isplati odšteta sa zakonskom kamatom od dana presuđenja do isplate, dok je zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Fahra Ličina rekla da je odštetni zahtev previsoko postavljen.

“Sud treba da ima u vidu dužinu trajanja pritvora i činjenicu da nije proglašen krivim i da u vreme pre nego što je pritvoren, nije bio vlasnik svih pravnih subjekata navedenih u tužbi”, rekla je Ličina.

Tokom svedočenja, Šarić je objasnio da je u pritvoru bio od 15. novembra 2010. do 23. aprila 2014. godine, što je, kako je rekao, ostavilo ozbiljne posledice na njegovo zdravlje.

"Dok sam sedeo sa prijateljima u lokalu ‘4. sobe’ u Pljevljima, oko 18 sati 15. novembra 2010. prišla su trojica inspektora u civilu mom stolu i rekli mi da pođem sa njima u CB Pljevlja. Pitao sam zbog čega, oni su mi rekli da treba da dođu neke kolege iz Podgorice. Kada sam izašao, primetio sam pet policijskih auta i veći broj policajaca. Seo sam u jedno vozilo kojim su me odvezli u CB. U hodniku sam čekao dva sata dok nije došao inspektor Petar Gujić. Pitao sam zbog čega sam priveden, a on mi je rekao da su dobili naređenje iz Podgorice da me privedu. Sedeo sam sa njim i još nekim njegovim kolegama u toj kancelariji do ponoći, dok su čekali naređenje iz Podgorice. Za to vreme nisam saslušavan. Oko ponoći su dobili poziv i odredili mi pritvor zbog nečega što se desilo u Italiji, a sa čim ja nisam imao veze", rekao je Šarić.

Tvrdi da su ga nakon toga pritvorili u prostoriju u kojoj nije bilo grejanja.

Narednog dana oko sedam sati, kazao je, tražio je da ga odvedu kod doktora zbog bolova u grlu, ali policija to nje dozvolila već su doveli doktora u stanicu policije.

"Taj lekar mi je dao injekciju na stolu u jednoj kancelariji pred više službenika policije”, rekao je Šarić.

Istog dana prebačen je u Bijelo Polje, gde je je dao izjavu pred specijalnim tužicem, a potom je sproveden u CB Bijelo Polje gde je prenoćio.

"Narednog dana oko 19 sati, odveden sam kod istražnog sudije koji mi je odredio pritvor. Mislio sam da mi je pritvor određen zbog Italije, a u stvari nije bilo tako već mi je napisana prijava kao da sam uradio krivično delo u Pljevljima. Smestili su me u samicu veličine oko 10 metara kvadratnih koja je bila pod video-nadzorom i pod upaljenim jakim svetlima 24 sata. U sobi su bila dva kreveta, sto pored kojeg je bila WC šolja. Samica se nalazila u podrumu, prozori su bili vezani lancima. Vazduh je mogao ući samo kroz rupu na vratima. Ja sam u početku mislio da je to redovna procedura, ali sam ubrzo shvatio da ću u samici ostati duže. Mogao sam 20 minuta dnevno da provedem u šetnji”, rekao je Šarić.

Kaže da je u samici proveo devet i po meseci, iako se bezuspešno obraćao načelniku i direktoru zatvora da ga prebace u “normalnu sobu”...

"U sobi je bilo dosta vlage i ja sam se počeo da se loše osećam. Tek kada me je pregledao zatvorski lekar, ispostavilo se da sam dobio upalu pluća i prebacili su me u normalnu sobu u kojoj su bila tri zatvorenika. I ova soba je bila pod video-nadzorom, ali makar su se svetla uveče gasila. U sobi smo imali i televizor. U toj sobi sam ostao do 23. aprila 2014”, rekao je Šarić.

foto: Zorana Jevtić

Naveo je da je jednom nedeljno imao pravo na posetu, a da su mu hranu donosili iz restorana, koju je sam plaćao, na šta je, kako tvrdi, imao pravo po zakonu.

Rekao je da mu je nakon dve godine provedene u pritvoru oslabio vid zbog jake svetlosti kojoj je bio izložen 24 sata u samici.

"Zbog toga i danas moram da nosim naočare, iako do pritvora nikada nisam imao problema sa vidom. Zbog nervoze sam se ugojio i 20 kilograma. Supruga Svetlana, sa kojom imam dvoje dece, me je ostavila posle dve i po godine pritvora. Najviše me je pogodilo kada sina u Beogradu nisu hteli da upišu u predškolsku ustanovu jer su se ostali roditelji pobunili i rekli da neće da im deca budu u školi sa detetom kriminalca”, rekao je Šarić.

Tvrdi da su ga posebno “ubijali” naslovi u novinama, jer je toliko neistina izneto na njegov račun.

Istakao je i da nakon njegovog hapšenja obolela i majka, kao i da su mu mnogi prijatelji okrenuli leđa.

“Kada su me oslobodili, opet hoće da mi se vrate”, rekao je Šarić.

Rekao je da je vreme provedeno u pritvoru i sve što se dešavalo s tim u vezi, ostavilo duboke posledice na njegovo psihičko stanje - jer je bio optužen za krivično delo za koji je bila zaprećena kazna do 40 godina zatvora.

Kurir.rs/ Vijesti.me

Foto: Vijesti.me/ Savo Prelević

Kurir

Autor: Kurir