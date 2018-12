USTAVNI SUD ODBIO ŽALBU O UKIDANJU ZATVORA KNEŽEVIĆU: Neka čeka plenarnu sednicu, a o Medojeviću UPRAVO RASPRAVLJAJU!

U toku je sednica koja se odnosi na poslanika Nebojšu Medojevića.

Knežević neprekidnim boravkom u parlamentu 12 dana izbegava hapšenje.

Po zakonu, ako tročlano veće nije saglasno, odluku donosi Sud na plenarnoj sednici.

Sudije izvestioci Ustavnog suda Mevlida Muratović i Milorad Gogić predložile su Veću suda obustavu izvršenja kazne zatvora koju je Viši sud odredio poslanicima Demokratskog fronta Medojeviću i Kneževiću zbog odbijanja da svedoče, nakon što su njihovi advokati podneli žalbu.

Pored rešavanja spora o tome da li je lišavanjem slobode poslanika Medojevića i odlukom da Knežević ide u zatvor, povređeno ustavno pravo, tražili su da Ustavni sud obustavi izvršenje kazne zatvora, odnosno da donese privremenu meru, do okončanja rešavanja žalbe u meritumu.

Ako Ustavni sud na plenarnoj sednici prihvati žalbu advokata, Medojević i Knežević će konačnu odluku o ustavnoj žalbi čekati na slobodi. Ustavni sud nema jasan rok u kojem se mora izjasniti o ustavnoj žalbi na odluku da Medojević i Knežević budu zatvoreni.

Medojević je juče prebačen u bolnicu, iz zatvora gde je od 30. novembra, jer je na osnovu odluke Višeg suda kažnjen s ukupno četiri meseca zatvora zbog odbijanja da svedoči u dva slučaja.

Njegovi advokati tvrde da je on dao iskaz, ali da se to što je rekao nije svidelo Specijalnom tužilaštvu koje je tražilo da se on uhapsi.

