MEDOJEVIĆ PORUČIO DA GA JE ZATVOR SAMO OJAČAO: Preti nam ludilo! Crna Gora je pred ambisom i zato nastavljam borbu!

On je po izlasku iz zatvora, u kojem je proveo 14 dana pod neprekidnim video-nadzorom, rekao da se nada da će se Crna Gora konačno probuditi.

"Nisu me slomili, nego kako naš narod kaže, što te ne ubije, to te ojača. E mene su osnažili još više, baš kao i celi Demokratski front" rekao je Medojević za "Večernje novosti".

On je dodao da mu je najbitnije da je "čist pred Bogom i narodom".

"I ovo će se zvati juče. Oporaviću se i nastaviti tamo gde su me privremeno zaustavili u noći između 29. i 30. novembra, nakon sednice parlamenta. Tada su mi prvi put stavljene lisice i sproveden sam u Spuž kao najveći kriminalac. Kada se to radi jednom poslaniku, predstavniku naroda i to bez skidanja imuniteta, šta tek onda da očekuje obični čovek", rekao je Medojević.

foto: Vijesti.me/ Boris Pejović

Medojević je zahvalio svima koji su protekle dve sedmice bili uz njega i poručio da je "ponosan na činjenicu da je njegovo hapšenje uzdrmalo region".

"Valjda je svima jasno da je čas za opoziciono jedinstvo. Korumpirani sistem koji masovno krši ljudska prava, preliva nacionalno bogatstvo u svoje džepove, rasipa resurse i gura nas u dužničko ropstvo i bankrot. Sistem koji deli i svađa mora biti odbačen" poručio je Medojević.

Kurir.rs / Večernje novosti

Foto: YouTube prtscr / Pokret za promene

Kurir

Autor: Kurir