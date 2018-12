MONSTRUM KOJI JE UBIO DEČAKA (12), PA GA BACIO U LIM ZGROZIO SVE NA SUDU: Udavio sam ga jer me je iznervirao, tražio je od mene oralni seks

On je izrazio kajanje i žaljenje zbog svega što se desilo.



“Uradio sam to, a da nisam svestan zbog čega. Bio sam ljut na njega. Iznervirao me je. Tražio je nešto od mene što nisam želeo da mu pružim. Jednom sam mu to dozvolio, a on je želeo još jednom. Zbog takvog insistiranja, zgrabio sam jednu staru, odbačenu košulju i stegao mu je oko vrata. Onda sam ga bacio u talase Lima. Vidio sam kako tone, nakon čega sam se udaljio”, kazao je Imeri.

On tvrdi da je dečak tražio od njega da imaju oralni seksualni odnos.

“Otišli smo na jedno skrovito mesto pored Lima. I tog dana je tražio to od mene, što sam mu opet dozvolio. Onda je tražio da to uradimo još jednom, što ja nisam želeo i čemu sam se usprotivio. Pošto je navaljivao, udario sam ga nekoliko puta po licu otvorenom šakom. Onda sam u blizini vidio jednu odbačenu, staru košulju. Obavio sam mu je oko vrata, povukao ga do reke i bacio ga u talase Lima”, ispričao je optuženi.

Na suđenju pročitan je i nalaz sa obdukcije, u kojem je konstatovano da je do smrti dečaka došlo gušenjem, a ne usled utapanja.

Naredni pretres je zakazan za 17. januar naredne godine, kad će svoj nalaz pojasniti psiholog Nataša Vuković i neuropsihijatar Gordana Konatar.

