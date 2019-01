MITROPOLIT AMFILOHIJE OSVEŠTAO BADNJAK ISPRED CETINJSKOG MANASTIRA: Paljenju prisustvovali i vernici iz Rusije, Paragvaja i Argentine.

"Ovo sveto mesto je vekovima svedočanstvo bogoljublja i bratoljublja. Ono je to i danas i tako će biti do kraja sveta i veka“, rekao je Amfilohije, čestitajući Badnje veče, dodavši da se Crna Gora se danas "sabrala oko ćivota Svetoga Petra Cetinjskoga, kao što se sabirala i kroz vekove“.

Dodao je da su nalaganju prisustvovali vernici iz Rusije, Paragvaja i Argentine.

"Prizvani su svi narodi da budu članovi Crkve Božije“, naglasio je Amfilohije, poručivši da Crkva ne deli narode.

foto: Vijesti.me/Savo Prelević

"Svi su u njoj jedno u Hristu Isusu. To je Crkva Hristova. To je ljubav Božja koja se izlila kroz rođenje Bogomladenca na sve ljude i zemaljske narode. Bog se javio preko rođenja u Vitlejemu kao večna ljubav i pozvao svako ljudsko biće na ljubav“, kazao je Mitropolit crnogorsko-primorski.

foto: Vijesti.me/Savo Prelević

Biološki narodi, kazao je Amfilohije, "danas imaju ove a sutra one države i granice". "A Božji narod je bezgraničan. Jedan Bog, koji je srce toga naroda, je bezgraničan i On daje svom narodu tajnu bezgraničnosti i večnosti, neprolaznosti i besmrtnosti, tajnu pobede života večnoga nad smrću i prolaznošću“, poručio je on.

Foto: Vijesti.me

