NA SVETI DAN MIRA OD MITROPOLITA NEPRIZNATE CPC STIŽU OTROVNE STRELE: Limenu osmatračnicu (crkvu) na Rumiji treba ukloniti!

Mitropolit nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo izjavio je danas, na Božić, da veruje da će crkva Srpske pravoslavne crkve na Rumiji, koju on naziva "limenom osmatračnicom", biti uklonjena i žestoko optužuje SPC.

“Kao što je poznato, limena osmatračnica na Rumiji je postavljena prije referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore. Ovu karaulu je postavila ondašnja vojska Srbije i Crne Gore, odnosno preciznije rečeno ondašnja srpska vojska. Ova pseudoosmatračnica je posvađala tri vere i crkve. Ovim nasiljem SPC je izvela atak na međuverski sklad u Crnoj Gori i na multiverski karakter crnogorskog društva. Radikalno je narušila tradiciju verske tolerancije i suživota u različitostima, po čemu je Crna Gora svetli primer ne samo u Evropi, već i u svetu", rekao je on za portal CdM i dodao da se uzda u obećanje crnogorskog premijera Duška Markovića da će je ukloniti.

Ne samo to, nego taj čovek tvrdi da Srpska pravoslavna crkva vodi kampanju protiv CPC, inače nepostojeće, i države Crne Gore, i to od 1844. godine.

"Kruna te i takve politike ostvarena je 1918. godine nestankom crnogorske države, što je dovelo i do nasilnog priključenja Crnogorske pravoslavne crkve Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sadašnja kampanja SPC nije, dakle, ništa novo, već samo nastavak stare ujediniteljske politike uništenja svega što ima crnogorsko obilježje, a to prvenstveno znači, politike likvidacije crnogorske države i crkve. A SPC je u posljednjem građanskom ratu pokazala svoju predvodničku, nacionalnu i krajnje negativnu ulogu na prostoru bivše Jugoslavije”, tvrdi on i područuje da je vreme da nepostojeća CPC dobije "mesto koje joj pripada".

