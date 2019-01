VLASNIK ATLAS BANKE I ZVANIČNO OSUMNJIČEN ZA PRONEVERU: Duška Kneževića terete za 1,9 miliona evra

Kako je Danu potvrđeno, Knežević još nije označen kao organizator grupe koja se sumnjiči za pranje novca, niti je taj postupak završen. Tu istragu, koja još nije okončana, vodi tužilac Sanja Jovićević, i njome su obuhvaćena 174 lica, a organizator te grupe još uvek se vodi kao N.N. lice.

Istragu, koja je trenutno aktuelna i koja je dobila epilog podnošenjem naredbe za sprovođenje istrage protiv Duška Kneževića, vodi specijalni tužilac Lidija Vukčević.

U zahtevu se navodi da je Knežević od 2008. do 2017. godine osnovao i ugasio više fiktivnih firmi, od kojih su se neke vodile na ime njegove bliske saradnice Brankice Bašović, koja je nedavno uhapšena, pa puštena.

Tužilaštvo sumnja da je Knežević na taj način oštetio budžet za 1.942.000 evra.

Da je to jedini iznos koji se pominje u naredbi za sporovođenje istrage protiv Kneževića potvrdio je i njegov advokat Zoran Piperović. Međutim, on nije želeo da komentariše ovaj slučaj, niti da iznosi detalje iz istrage jer je na taj predmet stavljena oznaka tajnosti.

Prema saznanjima Dana, i dugogodišnji službenici Atlas banke Marko Nikolić i Đorđe Đurđić, koji su bili uhapšeni u okviru ove istrage, terete se za isto krivično delo.

Krivične prijave Specijalnom državnom tužilaštvu podnete su protiv ukupno 79 fizičkih i 95 pravnih lica zbog osnovane sumnje da su u periodu od početka 2011. do novembra 2018. godine, kao članovi kriminalne organizacije, radi sticanja nezakonite dobiti, na području Crne Gore počinila krivična dela pranje novca.

Policijski inspektori su u postupku izviđaja utvrdili da su osumnjičena pravna lica otvorila račune kod Atlas banke a.d. Podgorica i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korišćenjem sistema E-komerc vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava transferisala dalje svojim osnivačima nerezidentnim pravnim licima, na račune u Crnoj Gori, u zemlji porekla i na ofšor destinacijama.

Duško Knežević je javno negirao sve ove navode i optužio glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da mu montira proces. On je obelodanio i delove razgovora sa Katnićem, uz tvrdnju da mu je u septembru, tokom razgovora u SDT-u, tužilac pretio istragom.

Knežević tvrdi i da je donirao novac DPS-u za kampanju za lokalne izbore u Podgorici i da je to uradio u dogovoru sa predsednikom DPS-a Milom Đukanovićem, a da za to zna i njegov prijatelj i bivši gradonačelnik Slavoljub Stijepović. Predsednik Atlas grupe tvrdi da je Katnić pokušao da mu smesti i prikaže da je taj novac bio namenjen Demokratskom frontu, kako bi ga upleo u aferu "državni udar".

Knežević je izbegao je hapšenje koje je naložila specijalni tužilac Lidija Vukčević. Samo nekoliko dana pre izdavanja naloga za hapšenje, on je napustio teritoriju Srbije i trenutno se nalazi u Londonu. Ukoliko crnogorski bezbednosni organi budu raspisali međunarodnu poternicu za Kneževićem, problem oko eventualnog izručenja moglo bi da predstavlja to što on ima i

kiparski pasoš.

