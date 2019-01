"Australian airlines je otkazao dolazak iz Beča, dok se ostali letovi realizuju po redu letenja uključujući i generalnu avijaciju", istakla je Babić.

"Zašto su avioni preusmereni ili su otkazali sletanje odluka je kompanija", kazala je Milica Babić, portparolka Aerodroma Crne Gore, dodajući da je Aerodrom Podgorica, uprkos snegu, otvoren.

Dodala je i da je to jedini let koji je danas preusmeren, te da je otkazan let iz Beča.

