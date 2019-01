SKANDALOZNO! OPASNE PROVOKACIJE MIRAŠA DEDEIĆA: Republika Srpska je veštačka tvorevina! Srbija bolje da pazi na Vojvodinu, ostaće im samo Beogradski pašaluk!

"Nema države u državi. Jer s takvom republikom i takvom politikom u BiH narodi će uvek biti na gubitku. Niko ni s kim, pa će zarasti i staze kojima prolaze. Uvek će biti ta mržnja. Nadam se da će doći do ujedinjenja", istakao je Dedeić.

Srbima u Srbiji poručujem, dodaje, da se ne bave Bosnom, nego onim što je dobro za narod i Evropu.

"Bolje je Srbiji da misli o Vojvodini, da vide kako će rešiti to pitanje. Jer, kako ja to vidim i kako se ljudi ponašaju u Novom Sadu, to je neka zasebna republika u sklopu Srbije, a da li će to tako ostati, neka povedu i o tome računa", rekao je Dedeić.

Kako je zaključio, ako se to desi, Srbija će se svesti na prostor Beogradskog pašaluka.

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: Printscreen/ Youtube

Kurir

Autor: Kurir