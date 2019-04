MITROPOLIT AMFILOHIJE DEMANTUJE PREMIJERA MARKOVIĆA: Nikada nisam rekao da se krstionica ruši!

"Jesmo, bilo je reči i o toj krstionici. Ja sam rekao da sam dao blagoslov za krstionicu, a ne za crkvicu. Onda sam tražio od oca igumana da se crkvica izmesti, a krstionica treba da ostane, nema sumnje, jer je to obnovljena krstionica cara Konstantina iz 4. veka. Ja sam to zaista i rekao gospodinu predsedniku, da se ono gore izmesti, nisam rekao da se ruši. Međutim, tamo nije mogla da priđe dizalica koja bi to uradila. Sad se sve izdogađalo što se izdogađalo, narod se sabrao, i zaista bi bio grijeh pred Bogom i bio bi znak umnoženja deoba i mržnje u Crnoj Gori", rekao je Amfilohije tokom besede u manastiru Stanjevići.

Sada, kako je kazao Amfilohije, niko ne može od njega da traži da se ta crkvica ruši.

"Ja, pre svega, ne mogu od naroda da to uradim, niti da dozvolim. Kao što vidite ovih dana neprekidno je stotine ljudi iz Boke kotorske pa i šire, koji stoje pored crkvice i sada ne može niko od mene da traži da rušimo tu crkvicu. Nadam se da će i naša vlast, koja je krenula u jednom trenutku da je ruši, shvatiti da je ne treba rušiti, jer je crkvica simbol jedinstva i zajedništva, i treba da bude simbol pomirenja, a ne simbol mržnje i raskola. Mnogo se radujem da su naša braća rimokatolici odavde, masovno prisustvovali ovih dana da štite crkvicu. To je mnogo značajno, to je prvi put u poslednjih možda i nekoliko vekova, od mletačkih vremena, da se tako nešto događa. I to je jedan od razloga da se ta prvo obnovljena krstionica cara Konstantina, a onda crkvica, koja nije rađena sa mojim blagoslovom, ne ruši. To je i prilika da državni organi, Mitropolija, Crkva i ovaj narod, počnu obnovu drevne lavre Svetih Arhangela – Miholjske Prevlake, koju kao da neki od tih znamenitih ljudi štite od nas", rekao je Amfilohije.

