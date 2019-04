on nije bio toliko oduševljen

On je poručio "Ne bacajte boce", a mnogima je to bilo veoma simpatično jer se on sam preziva Boca.



"Ne bacajte Dragišu", "Nemojte ga bacati više", "Pravda za Boce", "Legenda kaže da Boce ne piju iz čaše", "Držite malog, prosuće se", bili su samo neki od komentara.



Na kraju se oglasio i sam Dragiša.

"Nosim ovo prezime celi život i ne postoji ništa što već nisam čuo", napisao je on i nasmejao ostale komentatore.

Kurir.rs/Podgorički vremeplov

Foto: Facebook/Printscreen

Kurir