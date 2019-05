CETINJANIN SUGRAĐANKI NA KAPIJI OSTAVIO PRETEĆU PORUKU: 2.000 evra stavi u plavu kesu ili dižem i tebe i auto!

Naime, 18. aprila, u jednom cetinjskom naselju došao je peške do ulazne kapije porodične kuće u kojoj stanuju Cetinjanka V.S. i njen sin. Tada je pokušao da prinudi V.S. da mu preda 2.000 evra tako što je na kapiji ostavio poruku na kom je kompjuterski otkucana i odštampana poruka: “2.000 e 19.4.2019. u 20č, na Ćipuru u plavu kesu. il dižem i tebe i auto. Dojave bez, da ne nastrada neko ko veze sa ovim nema”.

Sigurnosne kamere sa nekoliko objekata snimile su muškarca kako prilazi kapiji kuće, na koju ostavlja sporni parir. V.S. je izjavila da je potpuno sigurna da je na snimcima osumnjičeni K.Đ. koga poznaje od ranije.

Branilac je tražio da se njegovom klijentu ukine pritvor, ističući da ranije nije osuđivan, te da mu nije dozvoljen uvid u video-snimke, koji su glavni dokaz protiv njega. Ipak, sud je odbio taj predlog dodajući da postoji opasnost da će K.Đ. ponoviti delo za koje se tereti.

Sud je ocenio da ozbiljne pretnje “Il’ dižem i tebe i auto”, “dojave bez”, “da ne nastrada neko ko veze sa ovim nema” su okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni, ukoliko bi se našao na slobodi, izvršio krivično delo kojim preti.

Kurir.rs/CDM

Foto: Vijesti.me/ Savo Prelević

Kurir