VOĐA KAVAČKOG KLANA NEGIRA OPTUŽNICU Kašćelan: Smešno je za šta me optužuju, jedino lud mogu da priznam, ne radim sa drogom!

On se u optužnici tereti da je zajedno sa Igorom Božovićem organizovao kriminalnu grupu, da su vrbovali ostale članove kako bi se bavili zelenaštvom, švercom droge, pranjem novca. Oni su navodno bili zaduženi za planiranje i vršenje krivičnih dela, ali i davanje uputstava i naredbe ostalim članovima kriminalne organizacije.

"Razumeo sam optužnicu, ali meni je ovo smešno, ja jedino lud mogu da priznam ovo. Advokati su mi rekli da ne odgovaram na pitanja tužioca, ali neću da slušam advokate i odgovaraću na pitanja", rekao je on.

"Stavili ste mi da radim sa drogom, ja sa tim ne veze nemam. Tužioče, nije ljudski stavljati nekom na teret nešto što nije uradio", dodao je okrivljeni,

dodavši da je srednjeg imovinskog stanja ali da ni sam ne zna šta poseduje.

"Imam dosta, ne znam šta imam....", dodao je Kašćelan.

Prema optužnici, Kašćelan je 50.000 evra dao na kamatu Milanu Dragoviću a iznos kamate bio je 10 odsto. Sa njim je, navodno, stupio u kontakt preko optuženog Gorana Ljubatovića.

"Poznajem Dragovića i jesam ga upoznao preko Ljubatovića. Ljubatović je moj prijatelj, on ima neke obaveze prema meni. Znam da Dragović ima obaveze prema njemu, ali o ciframa ne znam ništa jer me to ne zanima niti sam pitao", rekao je Kašćelan.

On nije želio da odgovori koliko novca mu Ljubatović duguje jer je to, kako je rekao, njihova lična stvar i da može čak i da mu ne vrati te pare. Slobodan Kašćelan je početkom februara izručen Crnoj Gori po takozvanoj pojednostavljenoj proceduri.

Kašćelan je nakon skoro dve godine bekstva uhapšen 12. decembra prošle godine u iznajmljenom stanu u Pragu, na osnovu Interpolove poternice Podgorice koja je za njim bila raspisana 2017. zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela.

On je prilikom hapšenja kod sebe imao dva pasoša, francuski i kosovski na ime Slobodan Perić. Odmah nakon njegovog hapšenja u Prag su doputovali crnogorski istražitelji, ali je Kašćelan odbio da razgovara sa njima. Dva dana kasnije, češki mediji objavili su video-snimak akcije privodjenja čime su demantovane spekulacije da se sam predao. On je 2014. godine osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog pokušaja ubistva Igora Markovića, u Prčnju 2010. godine.

