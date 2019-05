EKSPLOZIJA U MANASTIRU U TIVTU: Svešetenik izleteo na ulicu kao ŽIVA BUKTINJA, umalo živ izgoreo, bore mu se za život! (FOTO)

Prema nezvaničnim informacijama, sveštenik je teško povređen bore mu se za život u eksploziji plinske boce iz šporeta u kuhinji koju koriste sveštenici samostana Gospe od milosti.

Jurendića je, prema svedočenju očevidaca, vatra bila potpuno zahvatila i on je kao živa buktinja istrčao na ulicu a u pomoć su mu prvi pritekli stražar iz obližnjeg objekta "La perla" i meštanin Tonći Francesković. On ga je stavio u otkose sveže trave kako bi ugasio plamen koji ga je zahvatio dok nije došla Hitna pomoć, preneo je Radio Tivat.

Načelnik Službe zaštite i spašavanja Tivat Zoran Barbić je rekao da su oko pet sati jutros dobili poziv da je u kući u Kaludjerovini došlo do eksplozije i požara kao i da su na licu mesta vatrogasci zatekli povređenu osobu i požar u razbuktaloj fazi. On je dodao da je intervencija je bila veoma rizična i opasna.

" Na prvom spratu objekta u vlasništvu samostana došlo je najverovatnije do curenja gasa i pri upotrebi otvorenog plamena došlo je do eksplozije. Izbilo je sva vrata na toj prostoriji – kuhinji i došlo je do razbuktavanja požara. Svešteno lice uspelo je da izađe iz objekta sa znatnim opekotinama, pritrčao je u pomoć pripadnik obezbeđenja susednog objekta i građanin koji je naišao i ukazali mu prvu medicinsku pomoć", rekao je Barbić.

U požaru je pričinjena znatna materijalna šteta. Pretpostavlja se da je uzrok eksplozije i požara curenje gasa uz upotrebu otvorenog plamena.

