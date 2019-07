OGLASIO SE I STUDENT KOME JE PROFESORKA IZ PODGORICE UKRALA RAD: To je moj specijalistički rad, ali na njemu nije moje ime!

“Rad je moj specijalistički rad. Ne znam u kojim okolnostima je objavljen pod profesorkinim imenom, ali očekujem da će odgovor na to pitanje dati nadležni univerzitetski i državni organi”, kratko je kazao Drinčić.

Đuranovićeva je doslovno prepisala rad Drinčića, kojem je na specijalistčkim studijama bila mentor, i objavila ga kao svoj naučni članak u beogradskom pravnom časopisu.



To je pokazala analiza Centra za građansko obrazovanje (CGO).

“S obzirom na to da se radi o drastičnom primeru plagijarizma od vas očekujemo da preispitate kompletan dosadašnji rad Lakićević Đuranovićeve i utvrdite da li se ona i ranije u svojim radovima (diplomski, magistarski, doktorski, naučni i drugi radovi) služila sličnim nedozvoljenim sredstvima, a sve u cilju sticanje koristi, odnosno referenci za izbor u akademsko zvanje”, stoji u inicijativi CGO.

Student Đorđije Drinčić je specijalistički rad “Uloga i značaj Suda pravde u stvaranju, tumačenju i primeni prava EU” odbranio u junu 2018, a njegova tadašnja mentorka ga je pola godine kasnije, u decembarskom izdanju “Pravnog života”, objavila kao svoj i to pod nazivom “Uloga i značaj Suda

pravde Evropske unije u stvaranju i primeni prava EU - primeri iz prakse”.

Da će protiv nje biti pokrenut postupak za ispitivanje akademskog integriteta indirektno su potvrdili i sa Pravnog fakulteta i to nakon inicijative koju je CGO juče prosledio toj ustanovi i Rektoratu UCG.

“Pravni fakultet smatra nedopustivim svaki oblik prevarnih radnji, a naročito plagiranje rada studenta od strane profesora, koji je dokazan u zakonom utvrđenoj proceduri, jer je akademski integritet nastavnog osoblja Pravnog fakulteta od posebnog značaja za stvaranje novih, uspješnih generacija pravnika, sudija i advokata”, odgovorili su iz te ustanove.

Profesorka ni juče nije odgovarala na pitanja u vezi sa ovim slučajem.

“Videćemo kako će se prema tome odrediti, a posebno kako će to učiniti rektor Nikolić koji ima najveću odgovornost, a znamo i da je bio agilan kad je reč o političkim neistomišljenicima. Ovaj slučaj je udar i na kredibilitet UCG, ili ono što je do sada od kredibiliteta državnog univerziteta ostalo.

Ne bi bilo dobro da Nikolić i drugi nadležni na UCG sada vreme troše u načinima da administrativno operu ruke od ovog slučaja, kako je to ranije bila dominantna praksa, jer je to i do sada nanelo nemerljivu štetu samom UCG i razvoju zdrave akademske zajednice zasnovane na znanju i kritičkom promišljanju”, poručila je direktorka CGO Daliborka Uljarević.

Ni iz Rektorata UCG nisu odgovarali na pitanja.

