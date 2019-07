PODGORICA DOBIJA GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE? Bolje to nego da bacaju mrcine u kontejnere i po parkovima!

Foto: Printscreen: Youtube/Scotty found it!

Iz Glavnog grada nedavno su tražili izmene Prostorno-urbanističkog plana (PUP), prema kojima je u planu i definisanje lokacije i davanje uslova uređenja i izgradnje groblja za kućne ljubimce. Dokument je objavljen nakon sednice Vlade krajem juna.

Milica Đikanović iz NVO "Ruka-šapi" kaže da bi izgradnja groblja ili krematorijuma bio potez od velike važnosti, ne samo za vlasnike, već i za opštu populaciju.

"Ljubimci su za veliki broj vlasnika kao članovi porodice, pa je logično i očekivano pitanje gde ga sahraniti onda kada dođe neminovan trenutak da se vlasnici moraju oprostiti od njega. S obzirom na to da je ova oblast neuređena, mnogi pribegavaju drugim rešenjima koja makar delimično zadovolje emocionalnu volju vlasnika, ali zbog često neadekvatnog načina na koji se izvodi, to neminovno donosi veliki ekološki, a samim tim i zdravstveni rizik.

Oni manje savesni, u nedostatku volje ili pukog neznanja, bacaju tela u kontejnere, reke, pored puta, na divlje deponije, što opet ide u prilog pomenutom riziku", kazala je ona Vijestima.

Iz NVO "Prijatelji životinja Podgorica" u aprilu je i zvanično upućen dopis gradonačelniku Ivanu Vukoviću, u kojem, između ostalog, kao jedan od najvećih problema u oblasti zaštite životinja navode nepostojanje groblja za kućne ljubimce.

"Populacija kućnih ljubimaca u Podgorici konstantno raste, pa smatramo da je neophodno groblje za njih, kako bi se izbeglo njihovo sahranjivanje po parkovima i drugim javnim površinama. Za realizaciju ove ideje su potrebna minimalna novčana sredstva, uz obezbeđivanje adekvatne lokacije, a prihodi od prodaje parcela bi svakako doprineli povećanju budžeta Glavnog grada".

"Prijatelji životinja Podgorica" tvrde i da su, u razgovorima i kroz ankete, došli do podataka da više od 90 odsto stanovnika glavnog grada smatra da je groblje za kućne ljubimce neophodno.

"Na ovaj način Podgorica bi svakako stala rame uz rame sa razvijenim evropskim gradovima, koji su taj projekat odavno realizovali i gde se pokazao kao jako isplativ".

Iako je ideja o groblju kućnih ljubimaca i u Glavnom gradu tek u povoju, "Prijatelji životinja" sugerišu da lokacija ne bude u blizini kuća.

"Zbog reakcije lokalnog stanovništva, koje uvek u takvim slučajevima reaguje negativno, bez obzira na to što bi bili poštovani zakonski propisi prilikom sahranjivanja životinja".

Nameru nadležnih Glavnog grada da uopšte tretiraju pitanje odlaganja leševe kućnih ljubimaca pozdravljaju i iz NVO "Korina" iz Nikšića. Podsećaju i na dosadašnju praksu u gradovima širom Crne Gore - da se životinje sahranjuju na javnim površinama, "negde na obodu grada".

"Kada su u pitanju leševi otrovanih životinja, to je opasnost po ekosistem. Volonteri u Nikšiću su bili primorani da pse otrovane zabranjenim otrovima zakopaju na taj način, jer ko će to da uradi od institucija? Neće niko, jer - niko nije nadležan".

I pre izgradnje groblja za kućne ljubimce, Đikanovićeva kaže da očekuje da se "kuća gradi od temelja".

Pohvalila je odluku nadležnih da u Podgorici postave korpe za odlaganje psećeg izmeta, te očekuje da se taj trend nastavi i da će i vlasnici postupati odgovorno i čistiti izmet svojih ljubimaca.

Ne samo od podgoričke, već od svih opština očekuje i da obezbede pseće parkove, odnosno prostor za istrčavanje i trošenje energije ljubimaca.

"Smatramo da kada ti osnovni uslovi budu zadovoljeni da će doći na red i rešavanje pitanja izgradnje groblja za kućne ljubimce, pa time zaokružiti priča i rešiti problematika u ovoj oblasti".

Kremiranje u Evropi košta nekoliko stotina evra

Prema podacima sa sajta australijske firme koja nudi te usluge, cena kremiranja ljubimca zavisi od njegove veličine.

Tako je za životinje do kilogram težine neophodno platiti 199 dolara, za ljubimca do devet kilograma - 275, za one između 10 i 24 - 310 dolara, dok je za velike, odnosno ekstra velike životinje, nadoknada 330, odnosno 380 dolara. Usluga je besplatna za kremiranje pasa vodiča.

Za sahranu ljubimca je potrebno platiti nešto više, ali ni najskuplja usluga ne premašuje iznos od 500 dolara. U Kanadi, usluga je dvaput skuplja.

Širom Nemačke postoji 120 grobalja i 26 krematorijuma, a prema pisanju tamošnjih medija cena grobnice iznosi 180 evra za dve godine, a vlasnik dodatno plaća i uslugu pokopa. Kremiranje košta između 105 i 370 evra, u zavisnosti od težine životinje.

