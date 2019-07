ISTINA O ŠVALERU IZ UŽICA KOJI JE ŠOKIRAO CEO REGION: Visio je sa ograde terase, a evo šta se dešavalo iza zatvorenih vrata stana u Budvi! (VIDEO)

Nakon što je video snimak najpoznatijeg "švalera" Srbije, koji je visio sa terase obišao region, mnogi su se zapitali da li je on zaslužno poneo tu titulu, tačnije, da li se stvarno radilo o švaleraciji ili je nešto drugo bilo u pitanju.

Anonimni momak iz Užica, koji je skočio sa terase stana u Budvi, u veoma kratkom roku je postao viralni hit i nema onoga ko se nije zapitao da li je mladić bio u švaleraciji ili je možda izgubio ključeve. Prema pisanju Blica, u obe verzije ima istine.

Naime, mladić, za koga je rečeno da je bio u alkoholisanom stanju, bio je u društvu nekoliko devojaka u stanu kada je, odlučio da vrata apartmana zaključa, a ključ baci kroz prozor. Kako nam je anonimni sagovornik izjavio, do toga je došlo nakon što su devojke sa kojima je pio tu noć, rešile da krenu kući.

Kada je shvatio šta je učinio, on je vidno pijan krenuo da skače sa terase, iako su ga devojke držale i molile da to ne čini. Uprkos njihovim rečima, pijani mladić je rešio da se spušta do dole preko terasa stanova koji su se nalazili ispod njega.

Agonija zaključanih devojaka je potrajala sat vremena, kada su nekako uspele da izađu iz stana i od tog trenutka počinje video snimak koji je video čitav region. Prema njihovim rečima, baš u trenutku kada su kucale na vrata apartmana koji se nalazio ispod onoga u kom su bile, sa namerom da zamole ljude koji su se nalazili unutra da ga puste unutra, on je skočio sa četri metra visine.

Prema rečima sagovornika Blica, mladić se nije treznio danima, a kada su došli do njega, sa pitanjem da li je dobro i zašto je to učinio, rekao im je da je Spajdermen.

Iako je mnogima njegov potez u prvi mah bio simpatičan, priča koja se krila iza video snimka je za svaku osudu, što zbog činjenice da je zaključao devojke mimo njihove volje, što zbog toga što je svojim postupkom u alkoholisanom stanju, izazvao kod njih stresne i traumatične trenutke, a u istom i sebe doveo u životnu opasnost.

