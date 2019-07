CRNOGORCI DERU NA LEŽALJKAMA: U Miločeru komplet 120 evra dnevno, za toliko može da se iznajmi apartman u centru Budve!

Tako, crnogorski mediji javljaju da su najskuplje ležaljke u njihovoj zemlji na Kraljevoj plaži i Miločeru, gde njihov zakup sa suncobranom već nekoliko godina unazad košta čak 120 evra. To je cena za koju se na dve noći može zakupiti odlično opremljen ceo apartman u centru Budve, i to sa pogledom na more!

Na ostalim plažama Budvanske rivijere zakup seta ležaljki i suncobrana je znatno jeftiniji, mada mnogima i dalje preskup. Tako, recimo, na Mogrenu set za odmaranje košta 25 evra na dan, koliko i na Pržnu, dok na popularnoj plaži Kamenovo iznosi 20 evra. Na plažama Jaza odmor pod suncobranom i ležaljci koštaće 10 evra, ali ko želi da bude blizu nekog od lokala, za istu uslugu moraće da izdvoji i do 35 evra.

Na plaži Plavi horizonti set ležaljki sa suncobranom košta 20 evra, dok na plaži Oblatno u zavisnosti od vrste ležaljki i seta cene se kreću od 25 do 50 evra, dok je krevet sa baldahinom 70 evra dnevno.

Na Barskoj i Ulcinjskoj rivijeri set se može naći za pet do 10 evra. Sve te cene trebalo bi da se spuste na nulu svakog dana od 17 sati, kako je odlučilo preduzeće za upravljanje morskim dobrom, ali se ta naredba, prema izjavama gostiju, slabo poštuje.

