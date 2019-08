BRUTALNO PRETUČEN MLADIĆ IZ BIJELOG POLJA: Palicom mu slomili ruku i nogu, sumnja se da je napad verski motivisan! Roditelji ga pronašli u lokvi krvi!(VIDEO)

Gredić je novinarki Vijesti ispričao da je u pekaru svratio sa drugom Admirom Bašićem (20) i da su mu tada prišla dva muškarca.

"U trenutku kada smo izašli iz pekare, prišla su mi dva mladića i uhvatili su me pod ruke, dok me je treći mladić - Raković, napao s leđa i počeo da me udara nekim predmetom", ispričao je Adem.

Rekao je da je jedan od napadača potom prišao njegovom prijatelju Admiru i udario ga više puta, ali da je ovaj nekako uspeo da se otrgne i pobegne u Rasovo, gde je obavestio Ademove roditelje.

Gredić je od udaraca pao na asfalt i ležao u nesvesnom stanju. Objasnio je da su mu inspektori Centra bezbednosti saopštili kasnije da je nekim predmetom udaren 18 puta.

U napadu je zadobio teške telesne povrede - prelom desne ruke i leve noge i naprsnuća desnog i levog zgloba, kao i više povreda po glavi.

Njegova braća od stričeva Džemal i Mirsad Gredić, saopštili su Vijestima da su Ademovi roditelji - Mujo i Selveta, svoje dete pronašli kako leži u lokvi krvi.

Ademov otac Mujo, potvrdio je da je sina zatekao u lokvi krvi.

"Izgledalo je kao da je neko posuo kantu krvi po njemu i nismo znali ni da li je živ", kazao je Mujo Gredić.

Adem je kazao da navodnog napadača Rakovića poznaje iz Rasova, ali da ne može ni da nasluti šta je pozadina napada. Gredić se i dalje oporavlja u bjelopoljskoj bolnici. Iste večeri, uviđaj su uz saglasnost tužilaštva obavili službenici Centra bezbednosti.

Državni tužilac Slavenko Smolović, saopštio je da je u toku prikupljanje dokaza.

"Dokazne radnje su u toku. Policija ima sumnje prema nekim licima, što će biti potvrđeno nakon pregledanja video snimka koji je izuzet sa pekare i objekta Voli", kazao je Smolović.

Bošnjačka stranka podelila je snimak nadzorne kamere koja je u Bijelom Polju zabeležila brutalan napad dvojice mladića na drugu dvojicu.

Napad je, navodno prema pisanju pojedinih medija, bio motivisan verskom mržnjom jer je jedan napadač drugom, tokom obračuna, navodno doviknuo: "Ubij ga za Bajram!"

Bošnjačka stranka zahteva brzu istragu kako bi se otkrilo da li je motiv napada zaista bio verski, ili je razlog ovog užasnog premlaćivanja nešto drugo.

