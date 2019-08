VELIKO INTERESOVANJE CRNOGORACA ZA ODLAZAK IZ DRŽAVNE SLUŽBE: Spremljeno 2,7 miliona evra za otpremnine!

Iako javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo javne uprave za prijavljivanje zainteresovanih službenika traje do 30. avgusta, iz resora Suzane Pribilović saopštili su da se prijave mogu podnositi do 30. decembra 2020. godine, kao i da vlada veliko interesovanje zaposlenih za sporazumni raskid radnog odnosa.

Visina otpremnine zavisi od školske spreme i radnog mesta i kreće se od oko 1.000 do 16.500 evra. Isplata otpremnina najverovatnije će biti u oktobru.

"U svakodnevnoj smo komunikaciji sa zaposlenima i organima državne uprave i lokalne samouprave u cilju pružanja svih neophodnih informacija u vezi sa sporazumnim prekidom radnog odnosa uz isplatu otpremnine, prenosi sajt Investitor.me.

U ovom momentu postoji veliko interesovanje zaposlenih, ali će se tačan broj znati po završetku javnog poziva, 30. avgusta", saopštili su iz Ministarstva javne uprave.

Naglašavaju da se zaposleni za sporazumni raskid radnog odnosa mogu prijavljivati do 30. decembra ove godine kako je definisano odlukom o otpremnini o slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru.

"U skladu sa odlukom o otpremnini u slucaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, sredstva za isplatu otpremnine isplaćuju se iz sredstava organa, odnosno institucije koja je deo javnog sektora. Ukoliko se sredstva za isplatu otpremnine ne mogu obezbediti iz sredstava državnog organa, organa državne uprave, suda, državnog tužilaštva, fonda ili drugog organa osnovanog u skladu sa zakonom, kao i drugog organa osnovanog u skladu sa zakonom koji se finansira iz državnog budžeta ili ustanove čiji je osnivač država, ona se mogu isplatiti iz sredstava koje Ministarstvo finansija opredelilo u Budžetu za 2019. godinu za ovu namenu u iznosu od 2,7 miliona eura", precizirali su iz Ministarstva.

Dodali su da je novac jednim delom obezbeđen iz Sektorske budžetske podrške koja je opredeljena Crnoj Gori od Evropske komisije za reformu javne uprave.

Ranija Vladina procena je da je oko 2.000 zaposlenih zainteresovano da uz otpremninu napusti javni sektor.

Zaposleni može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može da bude veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

Zaposlenom koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dve godine može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada.

Visina bruto zarade određje se kao prosecan iznos poslednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale pre isplate otpremnine.

Podseća se da za otpremnine mogu da se prijave oni koji imaju najmanje šest godina radnog staža, od kojih poslednju godinu u javnom sektoru. Ti zaposleni dobiće najniše otpremnine.

Za one sa srednjom školom i najnišim koeficijentom otpremnina će biti nešto više od 1.000 eura, dok oni sa fakultetskom diplomom i najvećim koeficijentom mogu računati na blizu 3.000 evra.

Najviše otpremnine dobice zaposleni sa 30 godina radnog staža. Oni koji imaju završenu srednju školu i najniši koeficijent iz javne Uprave mogu izaći na nešto više od 6.000, dok će oni sa fakultetom i najvišim koeficijentom dobiti 16,5 hiljada evra otpremnine.

