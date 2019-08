PANIKA U CRNOJ GORI: 38 ljudi zaraženo rotavirusom, a među njima je najviše dece! Građani se žale da je problem nastao zbog izlivanja fekalija u more!

Od crevnih infekcija izazvanih rotavirusima obolelo je od početka meseca do juče 38 osoba, od kojih je čak 36 dece uzrasta do četiri godine, a najveći broj zaraženih je iz Podgorice, Cetinja i Budve.

To su Vijestima kazali iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), pojasnivši da su crevne zarazne bolesti zbog visokih temperatura koje pogoduju razvoju mikroorganizama češće leti.

U toj ustanovi tvrde da je najveći broj obolelih od crevnih infekcije iz Podgorice (29 slučajeva od kojih 15 izazvanih rotavirusom), iz Cetinja (13 slučajeva od kojih četiri izazvanih rotavirusom) i iz Budve, gde je svih petoro obolelih inficirano rotavirusom.

Nekoliko građana kazalo je da su deca koja borave u budvanskom naselju Bečići zaražena rotavirusima jer je došlo do izlivanja fekalija na plažu i šetalište. Tvrde i da su se inficirala kupajući se u moru.

Kako je na području Budve za prvih 16 dana ovog meseca obolelo pet osoba, koliko i na Cetinju, te kako su i u drugim opštinama zabeleženi slučajevi infekcije izazvane rotavirusima, ne može se tvrditi da su oboleli baš zbog kupanja u zagađenom moru.

36 dece i dvoje odraslih obolelo je od početka meseca od rotavirusa, a u IJZ–a tvrde da se iz toga može zaključiti da je situacija po pitanju infekcija tim virusom uobičajena, kako po pitanju geografske distribucije (više slučajeva zabeleženo je u primorskoj regiji zemlje što je za očekivati s obzirom na turističku sezonu), tako i po pitanju starosne dobi jer se ovo oboljenje najčešće beleži kod male dece.

Iz IJZ-a su kazali da ih je Higijensko-epidemiološka služba (HES) Doma zdravlja Budva obavestila o problemima nastalim nakon kvara kolektora kanalizacione mreže opštine, na delu Bečići-Rafailovići.

"IJZ prati situaciju u smislu nadzora nad zaraznim bolestima, ali HES, Uprava za inspekcijske poslove, opštinska komunalna služba i službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju angažovane od opštine i privatnih pravnih lica u čijem vlasništvu su pogođene parcele bili su u obavezi da sprovedu sanaciju terena, što su prema trenutno dostupnim informacijama i učinile svaka u svom domenu odgovornosti", navedeno je u saopštenju.

Iz IJZ su pojasnili da oboljenje čiji je uzrok rotavirus ne može da se razlikuje od drugih infekcija čiji su uzročnici neki drugi crevni virusi. Rekli su i da rotavirusna dijareja može da bude mnogo teža, pražnjenja creva češća i učestalija, praćena temperaturom i povraćanjem.

Rotavirus, tvrde, odgovoran je za oko trećinu bolnički lečenih stomačnih infekcija novorođenčadi i dece do pet godina starosti i u razvijenim i nerazvijenim zemljama.

"Infekcija se prenosi feko-oralnim putem uz mogući kontaktni, respiratorni ili način prenošenja kontaminiranom vodom. Inkubacioni period je 24 do 72 sata, a period zaraznosti u toku akutne faze i tokom izlučivanja virusa, četiri do šest dana. Virus dugo preživljava na čvrstim površinama, u kontaminiranoj vodi i na rukama. Relativno je otporan na uobičajena dezinfekciona sredstva ali ga hlor eliminiše", kazali su iz IJZ-a.

Epidemiolozi tvrde da je od početka avgusta do juče zabeležen blagi porast slučajeva svih crevnih infekcija u odnosu na isti period prošle godine, ali se ne može govoriti o epidemiji.

Tokom prvih 16 dana avgusta registrovano je 87 slučajeva crevnih infekcija, a lani u istom periodu 68.

"Porast broja obolelih je u domenu očekivanog i s obzirom na broj stanovnika, kao i turista koji borave u Crnoj Gori - ne predstavlja nikakvu epidemijsku formu obolevanja", kazali su iz IJZ.

Epidemiolozi su pojasnili da su najčešći uzročnici crevnih infekcija virusi, zatim bakterije i jako retko paraziti.

Virusi koji najčešće dovode do crevnih infekcija su adenovirusi, zatim novovirusi, koji češće pogađaju populaciju odraslih, otporni su u spoljašnjoj sredini i lako se prenose direktnim kontaktom sa osobe na osobu i kontaktom preko površina i neretko dovode do epidemija u porodicama, školama, na brodovima. Do infekcija dovode i rotavirusi, koji su kako kažu veliki problem kod dece mlađeg uzrasta.

