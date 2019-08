SRBIN PRIVEDEN ZBOG KOMENTARA GRAFITA NA ZGRADI CPC: Luka Samardžić napisao RUKE IM SE ZLATILE, policija tražila saučesnike! (FOTO)

Samardžić je zbog komentara „Ruke im se zlatile“ bio priveden u stanicu policije i podvrgnut ispitivanju da li on ima veze sa osobama koje su pisale grafite.

Samardžić je policiji rekao da što se tiče grafita na letnjikovcu Kralja Nikole saznao je sa društvenih mreža.

„Tačno je da sam sa svog profila podržao isto, jer sam Srbin i podržavam Srpsku pravoslavnu crkvu, ali ja ne znam ko je ispisao navedene grafite, sa sigurnošću tvrdim da to ja nisam uradio, niti sam bilo koga nagovorio. To je za mene krajnje nisko, jer imaju Srbi drugi način otpora prema takozvanoj CPC", izjavio je Samardžić u stanicu policije i dodao: „Milo mi je što je to našarano, a ako vam smeta uzmite farbu pa prefarbajte“.

Samardžića su u policiji zadržali dva sata, pored korektnosti u ponašanju koju on navodi, pitali ko su ga za imena drugovia sa naslovne slike na Fejsbuku, čime se bave i tražili da da njihove brojeve telefona, što je on odbio.

Privođenje Samardžića je jedan u nizu represije na Srbe u Crnoj Gori. Dok policijski aparat ne radi ništa po pitanju šovinističkih i fašističkih pretnji upućene srpskom narodu, Srbi na drugoj strani bivaju uzurpirani i privođene.

Podsetimo, pre par dana Više državno tužilaštvo u Podgorici ocenilo je da u porukama koje je Mirna Nikčević, savetnica u Ambasadi Crne Gore u Ankari na društvenoj mreži Fejsbuk uputila Ireni Tatar iz Podgorice, nema elemenata krivičnog dela, već da je u pitanju prekršaj.

