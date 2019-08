EKSKLUZIVNO ZA KURIR! NIKŠIĆANI KOJI SU PRIVEDENI ZBOG GRAFITA: Saslušavali su nas samo zato što smo Srbi! Bili su fer jer znaju da smo časni momci koji brane srpsku crkvu! (FOTO)

Jedan od njih, Jovica Đešnić, za Kurir je ispričao da on i njegovi drugovi nemaju veze sa ispisivanjem grafita, i da je zbog svega veoma ogorčen.

Kako tvrdi, svi su pozvani u policijsku stanicu Nikšić samo zato što su Srbi.

U izjavi je rekao da je u vreme pisanja spornog grafita na letnjikovcu kralja Nikole bio na poslu i da je o svemu čuo na društvenim mrežama.

"Ja ne znam ko je ispisivao navedene grafite, ali sa sigurnošću tvrdim da to nisam uradio, niti znam ko jeste, a ne znam ni gde se objekat tačno nalazi u Nikšiću jer tamo nisam dolazio", navodi se u zapisniku u koji je portal Kurir imao uvid.

"U policiji su nas tretirali fer jer nas znaju. Znaju da smo časni momci koji samo vole da brane srpsku crkvu. Umalo nisam priznao i rekao kriv sam, samo nisam znao za šta", rekao je Đešnić.

Još jedan od privedenih građana, Dragan Vukotić, u policiji je rekao da je u vreme incidenta bio na poslu u prodavnici-galeriji manastira Ostrog, a potom je prenočio u konaku donjeg manastira Ostroga.

On tvrdi da na Fejsbuku nije ništa ni komentarisao, a o ispisivanju grafita je rekao: "Prema mom mišljenju, to su mogle da urade samo osobe koje borave u tom objektu i koje imaju pristup i to da poseju još malo mržnje među narodom".

Podsetimo, na vest da su na objektu NVO CPS osvanuli grafiti, Samardžić je napisao komentar „Ruke im se zlatile“ zbog čega je priveden i podvrgnut ispitivanju.

Samardžić je takođe policiji rekao da što se tiče grafita na letnjikovcu Kralja Nikole saznao je sa društvenih mreža.

"Tačno je da sam sa svog profila podržao isto, jer sam Srbin i podržavam Srpsku pravoslavnu crkvu, ali ja ne znam ko je ispisao navedene grafite, sa sigurnošću tvrdim da to ja nisam uradio, niti sam bilo koga nagovorio. To je za mene krajnje nisko, jer imaju Srbi drugi način otpora prema takozvanoj CPC", izjavio je Samardžić u stanici policije i dodao: „Milo mi je što je to našarano, a ako vam smeta uzmite farbu pa prefarbajte“.



