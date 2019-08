GLISER UDARIO RONIOCA KOD TIVTA: Povrede mu sanirala turistkinja, pa prebačen u bolnicu, vozaču određen pritvor

Na V.B. je dok je ronio neposredno ispod površine vode, oko 220 metara zapadno od glavnog lukobrana marine, iz za sada nepoznatih razloga, naleteo gliser tipa "tempest 850" (TV 190) kojim je upravljao P.K. (39) iz Podgorice.

Ronilac je zadobio teže povrede donjih ekstremiteta.

P.K. je povređenog čoveka izvukao iz mora na svoje plovilo i odmah ga transportovao do obližnjeg turističkog naselja.

Rane mu je prvo sanirala jedna turistkinja, lekarka specijalista hirurgije koja se tu slučajno zatekla. Nakon toga, prebačen je u specijalnu ortopedsku bolnicu u Risnu.

Povređeni ronilac je van životne opasnosti. Tužilaštvo je nakon saslušanja, P.K. odredilo pritvoru.

Istraga koja je u toku utvrdiće sve aspekte ove pomorske nezgode jer su u opticaju bile dve verzije – prva po kojoj je V.B. navodno povredilo isto plovilo koje ga je prethodno dovezlo na poziciju gde je on zaronio, i druga po kojoj je on, ušavši u more na obližnoj maloj divljoj plaži, ronio na udaljenosti od oko 200 metara od obale, nasred plovnog puta i da pritom uopšte nije upotrebljavao adekvatnu signalnu plutaču sa zastavicom.

