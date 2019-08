ALBANCI NE DAJU PODGORICI DA ZUCNE: Stvorili smo nezavisnu Crnu Goru, sada ćemo isticati naše zastave! Vladi je bolje da se ne svađa sa nama!

Zenka kaže da je njegov narod "bio za nezavisnu Crnu Goru" i da zbog toga Albanci sada "imaju pravo da ističu svoje simbole".

"Albanci su se deklarisali za državu Crnu Goru i ne znam šta bi trebalo još da urade", izjavio je Zenka za Antenu M i dodao da ne vidi ništa sporno u slavlju na Cijevni.

Genci Nimanbegu, potpredsednik Skupštine Crne Gore i lider partije Forca, 18. avgusta je izneo isti stav uz objašnjenje da je na slavlju korišćena zastava albanskog naroda i da će oni nastaviti da ističu samo nju, preneo je portal In4s.

"To je naša albanska zastava i mi imamo pravo da je upotrebljavamo. Imamo pravo da izražavamo našu etničku pripadnost. To što Zakon o javnom redu i miru to zabranjuje, to je druga stvar", poručio je Nimanbegu i dodao da će, ako Ministarstvo kulture Crne Gore podnese prijavu zbog toga, smatrati to "iniciranjem svađe s Albancima".

"Mi imamo naš nacionalni simbol i po Ustavu imamo pravo na slobodnu upotrebu, a sve drugo, po mom mišljenju, samo je iniciranje svađa sa našim narodom", rekao je Nimanbegu i dodao da će Albanci zajedno odlučiti o "adekvatnom odgovoru Vladi Crne Gore".

Inače, Nimanbegu je 2. avgusta otvorio sednicu crnogorske skupštine albanskim pozdravom "mirdita", evo kakav je odgovor dobio:

Podsećamo, partija Albanski forum zapretila je pre dva dana da će, na nivou svih albanskih nacionalnih partija, razmotriti dalje učešće u Vladi, koja ima "neprihvatljiv stav prema kulturnim aktivnostima Albanaca", i to zato što im je sugerisano iz Ministarstva kulture da, zajedno sa albanskom, moraju da ističu i zvaničnu državnu zastavu Crne Gore.

Albanci, uvređeni zbog stava Ministarstva, kazali su da će se albanske zastave vijoriti po Crnoj Gori i zapretili su da neće dozvoliti da ih bilo ko zbog toga kažnjava. To je, naveli su oni, njihova zastava, a ne crnogorska, i potom su prekorili Vladu, opomenuvši ih da su Albanci u značajnoj meri zaslužni za nezavisnost i za evroatlantski proces Crne Gore.

Iz partije Albanski forum naglasili su da najavljena prijava njima "ne znači ništa", a potom su poručili "da se Crnom Gorom vijori i da će se neizostavno vijoriti zastava Albanije".

