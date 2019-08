U BUDVI UMRO POLJAK DOK SE KUPAO U MORU: Spasioci probali da ga ožive, poslat i u bolnicu, ali nije bilo spasa

List navodi da su spasioci pokušali da reanimiraju mladića na mestu nesreće i da je on odmah brodom prebačen do Starog grada, odakle je kolima Hitne pomoći prebačen do kotorske bolnice.

"Vijesti" saznaju da je mladić u Budvi bio na ekskurziji sa grupom studenata.

