CRNOGORSKI MAČAK RAZNEŽIO REGION: Gazda je posle svađe odbio da se miri, ali je reakcija životinje na to URNEBESNA! (VIDEO)

Video, koji je prvobitno objavljen na Fejsbuk stranici Podgorički vremeplov, nasmejao je nekoliko hiljada ljudi.

"Ne pričam sa tobom. Neću da se mirimo. Nemoj da me diraš. Bezobrazan si bio i neću da te diram više. Džabe me diraš, nemoj da me diraš, ljut sam", govorio je vlasnik mačora koji ga je netremice gledao u oči, s vremena na vreme pokušavajući šapom da ga pomazi.

Verujemo da se ova slatka svađa okončala na obostrano zadovoljstvo, pa i da se mačak napokon našao, blažen, mažen i pažen kod svog dvonožnog prijatelja u krilu.

