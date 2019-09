ON JE OTPISAN, JOŠ MESEC DANA I NEMA GA VIŠE: Knežević ne prestaje, objavio i peti snimak razgovora sa Vujoševićem (VIDEO)

Vujoševiću je zbog te afere određen pritvor do mesec dana pod sumnjom da je član organizovane kriminalne grupe, koju predvodi Knežević.

Knežević tvrdi da je Vujoševiću dao više od 800.000 evra za podmićivanje VDT, Ivicu Stankovića, u predmetima koji se vode protiv njega i njegovih saradnika u Atlas Grupi.

U najnovijem snimku telefonskog razgovora, Vujošević kaže Kneževiću da "on (Stanković) lobira kod svakoga".

"On je otpisan. Još mesec dana i nema ga više", kaže Vujošević aludirajući na Ivicu Stankovića, kome 7. oktobra ističe mandat na toj funkciji.

Stanković je istovremeno i jedini kandidat za v.d. VDT-a, ali se Tužilački savet o tome još nije izjasnio.

Knežević, pak, Vujoševiću kaže da se Stanković preko posrednika raspitivao da li postoji mogućnost da predsednik Atlas Grupe ne objavi snimak pomenutog telefonskog razgovora sa generalnim sekretarom VDT.

U jednom trenutku,Knežević kaže Vujoševiću da je čuo da mu je poslovođa (Ivica Stanković) "mrtav skroz".

"Nema, on je otpao. Izbacili su ga. A ako ovo objaviš ti bi samo mene za.....On je ionako mrtav, otpisan. Jedino bi mene spržio. Šta ćeš, nećeš valjda druga svog, a toliko smo vremena proveli zajedno.Ja ostajem tu, tvoj čovek. Nemoj mene bolesnoga ovako, znaš da primam terapiju", kaže Vujošević.

Potom Vujošević pominje Stankovićevog sina, za kojeg su neki mediji pisali da će uskoro oženiti ćerku Darka Šarića.

"Dali su mu džip, najnoviji, PG beli, vozi po gradu", kaže Vujošević, a Knežević mu ironično poručuje: "Ima da pucaš".

Na to Vujošević kroz smeh odgovara da njega Stanković neće zvati na svadbu, jer ni on nije zvao VDT-a kada je udavao ćerku.

"Ispustili smo ga greškom. Tada je bio sudija Višeg suda i ako smo bili kumovi, neće me zvati na svadbu sa Šarićem. Ja ga zaboravio greškom, to ne može da mi oprosti. Pa nemoj to da puštaš bez mene, samo mene pržiš, ne možeš nikom time ništa postić. Nećeš valjda druga svoga. Evo ja sve činim", ubeđuje dalje Vujošević Kneževića da ne objavljuje snmke njihovih telefonskih razgovora.

A Knežević mu na kaže:"Rasplaka me. Ja sam strašno osetljiv....Da, da...Ti ne shvataš da je rat. Svaki vojnik je.... Znaš šta kaže Staljin? Svaki vojnik je samo statistički podatak".

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Printscreen, Vijesti

Kurir