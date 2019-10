KNEŽEVIĆ OBJAVIO NOV SNIMAK: Otkrivam ovoga Katnića što prodaje depozite klijenata! (VIDEO)

DK: Halo.

NV: Jesi me čuo ovo, znači, ne obavlja posao advokata, samo treba da dođe da je sasluša, ja sam to Draganu prenio, Dragan je reka da će im prenijet na 20 godina, 25. Sad sam ga opet vidio i išao da ga vidim kad si ti ovo posla'... ja sam im prenio, ali ja 25 godina s njima ne pričam. Reko' da izađe čovjek, kaži, da, jer ovaj samo dođe iz Beograda tu kao maneken i vrati se, ne obavlja svoj posao. Razumiješ? A ova mi je obećala neće ženu, samo da je sasluša, neće nju zadržavat.

DK: Ma laže, neće, neće ženu.

NV: Ali, Dragan veli neće žena da dođe, treba da je sasluša, ona mi je rekla neće je zadržavat. I ovaj advokat, procesno razumiješ, kad je Deju određen pritvor on nije izjavio žalbu.

DK: Izjavio je žalbu odmah.

NV: Nije, rekla mi je Lidija. Nije tačno.

DK: Lažu, ma laže.

NV: Ma nije, laže tebe.

Duško Knežević

DK: Ajde, bre, nemoj mi pričati o Lidiji. Lidiji i onome nemoj pričati ti molim te.

NV: Rekla mi je.

DK: Nema rekla ti je, to svi lažete, ti si mi rekao da će biti pušten za jedan dan,

pa za tri dana, pa za onaj, pa si ga...

NV: Pa on je rekla bila.

DK: Pa rekla je bila.

NV: A ti kad si izašao sa najavom, onda je onaj stao šćeo je da ga pušti. Sad ću izaći s gumicom, pa nek se češu.

NV: Ali je sad, neće trebat velika hipoteka, samo nešto, neće trebat mnogo, samo nešto da se da ili kešom. Juče sam Borisa pita', bolje možda keša malo da se da onoga, kako se zove, kaucija.

Nenad Vujošević

DK: Odakle keš? Odakle keša kad ste mi sve oduzeli?

NV: Ili da se da hipoteka na neki stan ili na nešto.

DK: Pa nema, šta ću.

NV: Da istražni sudija odredi koliko.

DK: Dobro.

NV: Juče sam bio s presjednikom oko toga, a prije neki dan sam reka', što mi je ona rekla Draganu da im prenese. Ja sam mislio da su to uradili.

DK: Ma neće, oni gledaju Dragana kao smeće. Znaš, oni ga gledaju kao smeće.

NV: Pa jes, oni njega stvarno... Jes da čovjek izađe. I evo sad ću popodne da ih zovem da im kažem doće ta žena i da da izjavu i da se da nešto ili keš ili hipoteka na nekretninu, bilo što da izađe čovjek. To je cijela priča.

DK: Dobro. Ti nećeš da bježiš, ti ostaješ u Crnoj Gori?

NV: Ja oću, samo ne mogu prije ponedeljka. Nemoj mi prije ponedeljka to puštit. Moram tu terapiju da primim.

DK: Jer ti je bolje da nisi u Crnoj Gori. Oni će te rastrgnut.

NV: A bolje mi je. A moš li sačekat, ne igra ti ništa, za vikend niko ne čita novine, u ponedeljak popodne pušti.

DK: Pa dobro, meni treba afera, meni treba.

NV: Ali ja u ponedeljak primam, u troje đece ti se kunem, to primam u ponedeljak.

DK: Bolje da si u Beogradu na liječenju nego da si tu.

NV: A oću, aj molim te učini mi to nemoj mi do ponedeljka puštat. Ja sam sve preduzeo, nek dođe ta žena da je sasluša.

Milivoje Katnić

DK: Ma neće žena dolazit, nema ništa, ja idem u rat s njima, ja idem otkrivam gumicu i otkrivam ovoga što prodaje depozite klijenata, ajde.

NV: Koji?

DK: Pa Katnić, po nalogu Milovome, ajde.

NV: Što moraš mene onda tu da goriš?

DK: Pa moram, brate, moram tebe, moram tebe.

NV: Što ti ja činim? Što ti čini to?

DK: Čini mi afera u tužilaštvu...

NV: Nema afere, ovaj neće da prizna.

DK: Meni su Amerikanci rekli, daj to, puštaj to, to je kao makedonski scenario, dovoljno je to što će se otvorit afera.

NV: A nije dovoljno.

DK: Ni meni se ne može dokazati ništa, pa mi sve uzimate.

NV: A evo kako ćeš njemu, pričamo sad o njemu.

DK: Vi mene optužujete za sve pare klijenata da sam ja to, da su sve to moje

pare, kako?

NV: Nisu, to se zna da su pare od klijenata.

DK: Pa kako sam ja vođa kriminalne grupe i da su to sve moje kompanije. Šta da ti radim? Evo sam, maksimalno sam to, ajde, onaj. Da nisu ovo s Dejanom napravili, ne bi ih onaj.

NV: Pa evo na Dejanu radimo, nego advokat tvoj za**bava brate. A što nećeš Akovića da uzmeš?

DK: Koga?

NV: Akovića.

DK: Akovića koji radi za onoga, koji ide namješta sporazume, jesi ti lud, jadan.

Državno tužilaštvo Crne Gore

NV: Ali da ga pušti iz zatvora, pa te briga posle.

DK: Da ga pušti da potpiše sporazum.

NV: Ne sporazum, nego samo da... sasluša, da se izvrše procesne radnje, koje nisu izvršene.

DK: Pa ne da mu Lidija ovom našem advokatu da priđe, ne da mu ništa.

NV: Ma da, nego nije izjavio žalbu.

DK: Jeste izjavio je žalbu, laže, žalba je tamo.

NV: Nije, ispustio rok, propustio je rok čuješ li, on mi je rekla.

DK: Laže.

NV: Evo pitaj ga da li je izjavio žalbu na pritvor. A ovo te molim do ponedeljka. Da ako već, ako ćeš mene da goriš, gori me.

DK: Dobro. Ajde zdravo, moram da idem.

NV: Ajde.

