NOVI IZVESTILAC EP ZA CRNU GORU OPTIMISTA: Bićete prva sledeća članica Evropske Unije

Picula je dodao da je svakako potrebno nastaviti sa radom i reformama unutar naših granica, ali i da EU na Zapadnom Balkanu ponovo aktuelizuje politiku proširenja kako se ne bi otvorio prostor za druge političke igrače sa istoka.

"U svakom slučaju, iduće proširenje EU, ma kad se ono dogodilo, neće biti bez Crne Gore. Da li će CG ući sama, da li sa još jednom državom to je sad otvoreno pitanje, ali ukoliko nastavi ovakav posao kakav radi 10 god onda zaista sledeće proširenje neće biti moguće bez CG", kazao je Picula.



Kako je rekao, mora se konstatovati dobro obavljen posao koji je Crna Gora odradila do sada, ali se mora i nastaviti sa reformama i radom, jer ukoliko izostane dalji napredak može doći do ozbiljne frustriranosti.

"CG ima razrađene procedure, mehanizme za napredovanje prema okončanju pregovora ali ono što se nije obavilo moraće se obaviti u okolnostima koje neće svaki put biti jednostavne. Ovog trenutka politička scena u CG je polarizovana, postoje ozbiljna neslaganja između vlasti i opozicije oko toga kako dalje. Međutim evo ja ću sa svojim iskustvom pokušati preovladati taj jaz kako bi dostigli zajednički cilj - članstvo CG u EU", ocenio je Picula.

Komentarišući neučešće crnogorske opozicije u Parlamentu, kazao je da

bojkot posle nekog vremena postaje kontraproduktivan i zapravo udaljava od cilja.

"No, za pristup Uniji pored unutrašnjih biće potrebni i povoljniji eksterni uslovi. Da politika proširenja postane ako ne najprioritetnija, ono jedan od prioriteta EU u mandatu koji je počeo. Ali s druge strane treba primetiti i da postoji serija otvorenih pitanja što i stoji u poslednjem izvještaju EK o Crnoj Gori, a to je sve ono što obuhvataju pregovaračka poglavlja 23 i 24, dakle jačanje pravne države, nezavisnost pravosuđa, puna sloboda medija, ekonomski prosperitet", konstatovao je izvestilac. Upitan smatra li da politika proširenja mora biti izraženija u vreme sve češćih pokušaja destabilizacije našeg regiona, koji nesumnjivo dolaze iz Rusije, Picula je kazao da se s tom tezom apsolutno slaže i da je ovog trenutka to jedna velika tema koja izaziva debatu u svim institucijama EU, a reč je, kako je naveo, o kontroli ili sprečavanju uticaja izvan evropskih faktora na političke procese na Zapadnom Balkanu.

"Mislim da je to jedan od motiva za nešto ozbiljnije pristupanje obnovi politike proširenja jer zapravo najuticajnije zemlje članice EU viđele su da ako njihovo delovanje oslabi ka ovom regionu, da će se otvoriti prostor za neke druge igrače", poručio je Picula.

Tonino Picula, hrvatski socijaldemokratski poslanik u Evropskom parlamentu, poručio je za NOVU M i da mu nisu strani problemi Zapadnog Balkana, da poznaje Crnu Goru te da je novu funkciju izvestioca za tu zemlju preuzeo sa velikom radošću ali i odgovornošću.

