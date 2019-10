MARKO MILAČIĆ ZA KURIR O NAMERI CRNOGORSKOG PREMIJERA: Ako pokuša da ruši crkve, imaće narodni ustanak

Crnogorski premijer Duško Marković vodi ne samo antisrpsku već i anticrnogorsku politiku i zato će mu narod Crne Gore prirediti ustanak, poručuje lider Prave Crne Gore Marko Milačić povodom najnovije Markovićeve pretnje da će „za jedan dan i jednu noć“ ukloniti srpske svetinje.

- To je antidržavna izjava, jer je SPC u Crnoj Gori bila deo vlasti, u istom čoveku je bila skoncentrisana i svetovna i duhovna vlast, što dodatno pokazuje da je SPC gradila čak i bukvalno i formalno državu. Direktan udar na takvu crkvu predstavlja antidržavnu, ne samo antisrpsku nego i anticrnogorsku politiku - izjavio je Milačić za Kurir.

On upozorava premijera Crne Gore da će mu se desiti narod ukoliko pokuša da dirne srpske hramove:

- Čista je neistina da Marković može da sruši krstionicu za jedan dan i jednu noć, jer već su pokušali, a mi smo to odbranili. Ako ima petlju, neka pokuša, on i Milo Đukanović imaće narod u svom dvorištu. To nije pitanje politike, već pitanje gole egzistencije i odbrane našeg bića i narod će tako odgovoriti.

Marković je prethodno zapretio da je država Crna Gora spremna da i silom oduzme imovinu Mitropolije crnogorsko-primorske SPC.

- Mitropolija i mitropolit Amfilohije ne poštuju zakone Crne Gore i ne žele da prihvate da je Crna Gora nezavisna država, ali će država silom zakona sve dovesti poznaniju prava - izjavio je on.

Kurir.rs / I. K.

Foto: AP Photo/Risto Bozovic, Printscreen

Kurir