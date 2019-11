PONOVILO SE ČUDO KRAJ PODGORICE: Iz čuvenog drveta potekla voda, a evo šta se krije iza ovog neobičnog fenomena (VIDEO)

U pitanju je čuvena murva iz koje izvire voda, a ovo drvo meštani nazivaju darom od Boga i poklonom majke prirode.

Fotografije i snimci “vodene murve” svedoče o ovom prirodnom fenomenu, koji je dosta redak.

Naime, korenski sistem murve iz Dinoše se nalazi na sezonskom frontu vodoizvorišta.

U korenu murve, koja je iz porodice dudova, nalazi se izvor koji se probio i stablo zapravo služi kao “cev” za prelivanje vode.

Sve nastaje used velikih količina padavina, u prolećnim i jesenjim mesecima, a leti dolazi do smanjenja vode ili do potpunog nestanka.

Zbog starosti same murve, šupljina njenih korena i samog stabla dolazi do ovog fenomena.

Ovo se naravno dešava samo prilikom dugotrajnijih pojava jačih podzemnih voda koje izlaze na površinu tokom trajanja duže kišne sezone pod pritiskom.

Stručnjaci pojašnjavaju da ovaj prirodni fenomen traje preko 150 godina.

Kurir.rs/CDM

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir