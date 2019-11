CRNOGORSKI ARHITEKTA ZABRINUO SVE: Da molimo Boga da kod nas ne trese kao u Albaniji! 15 godina gradimo kako ne treba

Javio se strah od te 1979. godine kada je Crnu Goru pogodio snažan zemljotres koji je izazvao katastrofalna razaranja.

Arhitekta Ljubomir Stjepčević kaže da su objekti koji su zidani u poslednjih petnaestak godina rađeni bez kontrolnog nadzora koji je obavezan po zakonu, što je nedopustivo. Ističe da nije siguran da bi objekti koji su izgrađeni u novije vreme podneli jačinu zemljotresa koji je pogodio Albaniju. Kako se gradilo, tvrdi on, ostaje “nam samo da molimo Boga da nas mimoiđu zemljotresi kao što je ovaj u Albaniji, ili onaj koji je Crnu Goru zadesio 1979. godine.”

“Crna Gora je trusno područje. Objekti koji su građeni od 1980. godine do pre petnaestak godina su izuzetno stabilni. Ono što se gradi poslednjih godina, siguran sam da se radi veoma korektno, ali je isto tako sigurno da je stručnost mnogo manja u odnosu na objekte u ranijem periodu. Kod izvođenja radova u jednom periodu gradnje nije bilo nadzornog organa iako je to po zakonu bilo obavezno. Pitanje je kako su građeni ti objekti i što je izvedeno od onoga što je projektovano. Vidite kako objekti danas izgledaju. Dešavaju se situacije da otpadaju fasade. To ne znači da je objekat nestabilan ili da ne može podneti zemljotres ako padne neka demit fasada, ali to govori o ukupnom kvalitetu građenja”, dodao je.

Zato i kaže da nije nije siguran da bi, posebno kada je u pitanju Budva, ali ni deo Podgorice, podneo zemljotres kakav je ovaj koji je pogodio Albaniju.

“Naravno, sve zavisi od izvođača radova i investitora. Danas se štedi na maltene svakom kilogramu cementa, gvožđda, a sve to da bi se što više napravilo kvadrata i što više zaradilo po kvadratnom metru. To ne garantuje dobre stambene objekte”, tvrdi Stjepčević.

