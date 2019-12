HAOS U SKUPŠTINI CRNE GORE, MANDIĆ PRETIO: Prebićemo ti i tu drugu nogu! (VIDEO)

Škrelja je poslanicima tog kluba prethodno preporučio da se ne žale njemu, kao predsedniku Administrativnog odbora, zbog kazni koje im izriče, već da se jednom usprotive onima koji im u Skupštini izriču opomene - predsedniku ili potpredsedniku zakonodavnog doma...

"Kad vam kažu ćutite izreći ću vam opomenu, vi kao bubice spustite glavu ne čuje vam se glas, pa dolazite, neki, ne svi, pa se razgalamite na Administrativnom odboru", kazao je Škrelja.

Na uporno insistiranje da kaže ko spušta glavu, Škrelja je odgovorio nećemo sad imena, nakon čega se iz čuo kako mu Mandić preti.

"Gospodine Mandiću, nikad u životu ne možeš me uvredit'...Nije prvi put, to ćemo da sačekamo malo, a izvoli uradi to. Nije prvi put što mi to kažeš, to vama na čast neka služi. Ja hramljem na nogu, ali ne u mozgu i dušu za razliku od Vas, a tu Vi imate hendikep i to debeli. I nemojte nikad da mislite da možete da me uvredite sa tim", rekao je Škrelja Mandiću, dok mu je taj poslanik dobacivao iz skupštinske klupe.

Škrelja je Kneževiću odgovorio da nije mislio na njih "da ćute i spuštaju glavu već na sve kojima se izriču opomene. Poručio je da ga niko ne može uvrediti sa onim što mu je od Boga, a da se oni pogledaju i da će se postideti i da izađu na ulicu.

