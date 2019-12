TUKAO DEČAKA KAMENOM, ZADAVIO KOŠULJOM, PA BACIO U REKU: Monstrumu potvrđena kazna od 20 godina zatvora za ubistvo!

Svirepo ubistvo dečaka dogodilo se prošle godine u okolini Berana. Najpre su roditelji 13-godišnjaka prijavili njegov nestanak 14. oktobra, a njegova majka ispričala je da je je oko 13 sati otišao od kuće u nepoznatom pravcu.

Kako je u pitanju porodica koja je izbegla sa Kosova i koja je nastanjena u Beranama, u narednim danima su organizovane masovne potrage za dečakom u kojima su učestvovale i druge izbeglice.

Češljali su obale reke Lim, gde su ga i pronašli. Njegovo beživotno, obnaženo telo pronađeno je dva dana kasnije oko 11 sati ujutru, tik uz obalu reke. Imao je vidljive povrede na telu i košulju zavezanu oko vrata. Dečakova odeća pronađena je na obali, suva i razbacana. Odmah je bilo jasno da je reč o ubistvu, a sumnje je potvrdio i otac dečaka.

Kamenom izudarao dete, pa ga udavio košuljom

Neposredno posle pronalaska tela, u Beranama je uhapšen Sinan Imeri (19), mladić koji je poslednji viđen sa dečakom. Sumnjalo se da je kobnog dana prvo kamenom brutalno izudarao dete, a zatim ga je udavio košuljom.

Da je smrt nastupila davljenjem omčom oko vrata potvrdila je i obdukcija, a Imeri je u međuvremenu priznao zlodelo.

Prilikom donošenja prvostepene presude, sud je cenio pobude iz kojih je okrivljeni delo učinio, okolnosti pod kojima je delo učinjeno, na strani okrivljenog od olakšavajućih okolnosti je našao da se radi o mladom licu koje do sada nije osuđivano, da je priznao izvršenje krivičnog dela, a od otežavajućih okolnosti pod kojima je delo izvršeno, posledice istog jer je lišio života maloletnika od 13 godina M. B, koji kao žrtva ničim nije doprineo nastupanju posledica, te činjenici da se radi jednom od najtežih krivičnih dela.

Za predmetno krivično delo propisana je kazna zatvora od najmanje deset godina.

Smanjena uračunljivost

"Sud nije mogao izreći strožiju kaznu u konkretnom slučaju jer je okrivljeni Imeri, u vreme izvršenja krivičnog dela imao 19 godina i njegova uračunljivost je bila bitno smanjena, ali kao takva uračunljivost ne isključuje krivicu", stoji u obrazloženju presude.

Ubio ga zbog oralnog seksa

Dok je Sinan Imeri u svom priznanju detaljno objasnio šta je prethodilo ubistvu, ispričao je da je ubijeni dečak želeo da imaju oralni seksualni odnos.

"Uradio sam to, a da nisam svestan zbog čega. Bio sam ljut na njega. Iznervirao me je. Tražio je nešto od mene što nisam želeo da mu pružim. Jednom sam mu to dozvolio, a on je želeo još jednom. Zbog takvog insistiranja, zgrabio sam jednu staru, odbačenu košulju i stegao mu je oko vrata. Onda sam ga bacio u talase Lima. Vidio sam kako tone, nakon čega sam se udaljio", kazao je Imeri.

On tvrdi da je dečak tražio od njega da imaju oralni seksualni odnos.

"Otišli smo na jedno skriveno mesto pored Lima. I tog dana je tražio to od mene, što sam mu opet dozvolio. Onda je tražio da to uradimo još jednom, što ja nisam želeo i čemu sam se usprotivio. Pošto je navaljivao, udario sam ga nekoliko puta po licu otvorenom šakom. Onda sam u blizini video jednu odbačenu, staru košulju. Obavio sam mu je oko vrata, povukao ga do reke i bacio ga u talase Lima", ispričao je optuženi.

Kurir.rs/CDM/Blic

Foto: Printscreen/Youtube

Kurir