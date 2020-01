NIKŠIĆKI MAGISTAR NAUKA UHAPŠEN ZBOG OBJAVE NA FEJSBUKU: Priveli ga ispred zgrade i pretresli mu stan

Osumnjičen je za „izazivanje panike i nereda“ jer je u objavi na Fejsbuku komentarišući aktuelna dešavanja u Crnoj Gori napisao „Biće rata“, što je navodno izazvalo uznemirenje građana.

Osnovni državni tužilac Rajko Lopičič je nakon saslušanja Pejaku odredio zadržavanje do 72 sata.

Vesko Pejak uhapšen ispred zgrade u kojoj stanuje u Nikšiću, dok je sa suprugom Snežom nameravao do pođe do stana. Međutim, iznenada su se pojavili policijski inspektori koji su mu saopštili da sa njima mora da ode do Centra bezbednosti. Vest se brzo proširila gradom pa se ispred zgrade policije vrlo brzo našli novinari, ali i članovi Alternative koji su došli da Pejaku daju podršku. U međuvremenu je policija pretresla njegov stan i podrum i uzela dva lap-topa.

Demokratski front Nikšića najoštrije osuđuje zadržavanje Pejaka u pritvoru.

"Jasno je da se represija pojačava, da se želi ograničiti ne samo sloboda veroispovesti, već i sva prava i slobode na koje građani imaju pravo. Iskra dostojanstvenog i upornog otpora neće posustati i pored svih pokušaja", poručuju iz DF-a.

Vesko Pejak je od osnivanja Alternative prepoznat kao oštri kritičar vlasti u Crnoj Gori, naročito zbog odluka vlasti u Podgorici da proteraju srpski jezik i ćirilicu iz crnogorskih udžbenika, priznaju lažne državu Kosovo, članstvo u NATO, propale privatizacije i naročito nakaradni Zakon o slobodi veroispovesti.

Kurir.rs/Novosti.rs Foto: Youtube/SRPSKA RTV

Kurir