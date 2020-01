U POLICIJI CRNE GORE MISLE ISTO ŠTO I MI, ALI ČUVAJU KORU LEBA! Ispovest mladića koji je bio u pritvoru zbog TROBOJKE!

U policiji Crne Gore mnogi misle isto što i mi, ali čuvaju "koru leba", kaže Milivoje Brković Brdža, koji je pre dva dana pušten na slobodu nakon što je proveo 72 sata u pritvoru zbog toga što je sa još 10 muškaraca nacrtao trobojku na pasareli u Podgorici i sprečavao policiju i komunalce da je uklone.

Brković, kojeg vršnjaci zovu "vođom revolucije trobojki" u Crnoj Gori, rekao je za "Politiku" da su oni na taj zadatak došli sa suzavcem i šok bombama i poručio da će ih on i njegovi drugovi pobediti kućnim vaspitanjem i osmesima.

- Mnogi u policiji misle isto što i mi, ali čuvaju, narod bi rekao, koru leba. I neka čuvaju. Oni su naša braća. Mi se borimo i za njihovu slobodu. Jedina razlika za sada među nama jeste to što oni mesečno primaju bednih 350 evra, a mi smo uglavnom nezaposleni. Tako valjda treba, ali u drugačijoj Crnoj Gori biće bolje i njima i nama - smatra Brković.

Brković je naveo da njegovi drugovi i on "podgoričku gospodu još jednom javno pozivaju na mirna, dostojanstvena okupljanja, potkovana kućnim vaspitanjem, koja neće dozvoliti aktuelnom režimu - a to mu jeste cilj - da zavede vanredno stanje i zabrani bilo koju vrstu okupljanja".

- Moramo biti mudri, a to nije kukavičluk. Biti mudar znači nadigrati ih kreativnošću i osmesima. Na to nemaju odgovor. Oni su na našem primeru pokušali da discipliniju narod što s molitvom šeta gradovima Crne Gore, ali im nije niti će im to poći za rukom. Podgorička gospoda će biti primer pravoslavnom svetu kako se nenasilnim otporom urušava jedan kriminogeni sistem - poručio je Brković.

Kurir.rs/Tanjug

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir