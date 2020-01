PUŠTENA MAJKA MILANA KNEŽEVIĆA: Po izlasku na slobodu poručila da nema predaje! (VIDEO)

Nakon policijske premetačine i saslušanja u policiji, Ratka Kneževiće je poslala poruku da nema predaje - sa stisnutom pesnicom, uz prijatelje iz Demokratskog fronta.

Advokat porodice Knežević, Dražen Medojević, je rekao da je pretres izvršen u ranim jutarnjim satima dok je ova 68-godišnja žena bila sama u kući, a da je predmet pretresa bio Milanov brat Mirko.

Policija je ranije saopštila da je Ratka Knežević privedena zbog omalovažavanja policijskih službenika koji su jutros pretresli njihovu porodičnu kuću.

Crnogorska policija pretresala je jutros 17 objekata i tom prilikom uhapsila 16 osoba, među kojima je bila i Ratka Knežević.

"Ona je otvorila vrata, i u tom momentu vrata su polomljena i ušli su specijalci sa uperenim oružjem", rekao je Medojević novinarima ispred Suda za prekršaje.

On je kazao da je Ratka Knežević, koja je inače lošeg zdravlja, bila pod jakim stresom, i da je u tim trenucima "izgovarala određene rečenice kojih se nije mogla setiti".

"To su u suštini uvrede i kletve, to nije omalovažavanje. Tražio sam da se izvrši medicinsko veštačenje, i da veštak kaže da li osoba u tim okolnostima i pod stresom može da uradi nešto s umišljajem, ali je sudija to odbila", rekao je Medojević, prenele su podgoričke Vijesti.

Naveo je da ljudi koji su pisali zahtev za pokretanje postupka ne razlikuju uvrede i omalovažavanje.

Medojević je kazao da sudija još nije donela odluku, i najavio da će, nakon što je dobiju, on podneti žalbu.

Prema rečima Medojevića, policija nije našla ništa prilikom pretresa kuće Kneževića.

