CRTALI SU TROBOJKE, A OVAKO SE SPRDAJU SA MILOVIM BEZBEDNJACIMA: Moler sam, šta ću! Pokojni đed mi se javio! (FOTO)

Na društvenim mrežama kruže izjave koje su ovi privedeni momci davali crnogorskim bezbednjacima, a na osnovu kojih zaistza nigde nema "razloga za frku".

Jedan od građana na razgovoru u tivatskom Odeljenju za bezbednost ističe da je ulepšavao zid "kao moler" crnogorskom trobojkom.

"Dolaskom u kompleks Župa krenuo sam označenom stazom da šetam i dolaskom do obale mora gdje se nalazi napuštena kuća i kameni potporni zid, primjetio sam nekoliko meni nepoznatih momaka kakao su nacrtali crnogorsku trobojku...Pošto se inače privatno bavim molerajem, a pošto sebe smatram Crnogorcem iz Katunske nahije, meni se to svidjelo i onda sam im se pridružio prilikom crtanja zastave. Prišao sam potpornom zidu gdje sam uzeo slobodan valjak i bijelom bojom sam crtao po zidu kako bi im pokazao kako se to radi, tj. kako se boja nanosi po površini. Tu sam se zadržao negdje oko sat - dva, nakon čega sam poša kući radi privatnih obaveza koje sam sutra imao. Napominjem da sam mišljenja da kompleks Župa sada ljepše izgleda nego prije toga, kada je bio išaran nekim grafitima", rekao je on.

Dan ranije, odnosno noć, u podgoričkom Centru za bezbednost izjavu je davao građanin koji je objasnio simboliku svake boje posebno.

"Dok sam šetao, primjetio sam u blizini pasarele okuljanje grupe momaka, meni nepoznatih, oko njih 10ak kako uljepšavaju lijevu stranu pasarele tako što su crtali tri boje crvenu, plavu i bijelu, nalik na zastavu Kraljevine Crne Gore. Stao samo kod njih i tom prilikom razmijenio mišljenja u vezi crteža a vezano za simboliku booja. Crvena nas je podsjećala na nevinost sadašnje vlasti, bijela na neutralnost Belgije a plava na najčistije nebo iznad Crne Gore. Ove tri boje su ugčlavnom crtala sva lica,a ja sam im se u jednom trenutku pridružio tako što sam uzeo četku kako bih istom dopinio ljepšem izgledu", stoji u zapisniku.

U istom centru - CB Podgorica, jedan od privedenih je rekao da je "morao ad ispuni želju pokojnom dedi koji mu je došao u san".

" U 23 časa izašao ispred moje kuće i na trafo-stanici preko puta, počeo sam da crtam crnogorsku trobojku sa sprejom. Ovo sam uradio jer sam sinoć sanjao mog dedu, koji se borio za ovu državu i bio veliki Crnogorac i u snu mi je rekao da želi da nacrtam. Da želi da je vidi iz groba, jer se groblje i dedov grob nalaze u neposrednoj blizini. Napomenuću, da ja nisam crtao-slikao srpsku zastavu, već onu za koju se moj deda borio i izborio i sa tim nisam hteo da izazoven kod nekoga uznemirenost, već kako sam napisao, da ispunim dedi želju. Na pitanje, PS, da li sam u nekoj organizaciji ili političkoj partiji, navodim da nisam, ne pripadam nijednoj političkoj partiji, a sve ovo sam uradio iz ljubavi prema Crnoj Gori, koju volim više nego ovi "Miraševi" patrioti. To je sve što imam da izjavim ovom povodom ", stoji u izjavi ovog momka.

